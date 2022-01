“Fue un click”: Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo dieron detalles del día en que se conocieron

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocieron en 2016 en una tienda Gucci de Madrid (Foto: Europa Press)

Se conocieron por primera vez en 2016, en una tienda Gucci de Madrid donde ella trabajaba como asistente de ventas para pagar su alquiler en un modesto apartamento, y ambos se enamoraron de inmediato. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se transformaron en una pareja inseparable y jamás olvidarán aquel primer encuentro que dio paso a su fantástica historia de amor.

Según publicó The Sun, Cristiano recordó el “momento del click” en el que quedó flechado por Georgina. El delantero del Manchester United asegura que se enamoró de la modelo de raíces argentinas al instante y así formaron una familia juntos.

“Desde ese momento (cuando se cruzaron fuera de la empresa de ropa donde ella trabajaba) se me quedó grabado en la cabeza y fue un momento de ‘clic’”, aseguró CR7 en ‘Soy Georgina’, la serie de Netflix que se estrena el próximo 27 de enero, según el citado medio británico.

Cristiano admite que se enamoró de Georgina al instante y así formaron una familia juntos (Foto: @georginagio)

Por su parte, Georgina, de 27 años, dice que su vida cambió para siempre cuando conoció al cinco veces ganador del Balón de Oro y empezó a salir con él a finales de 2016. “El día que conocí a Cristiano voy a trabajar. Llego a Gucci y, cuando salgo de la tienda, veo aparecer a un hombre muy guapo. Me detuve y comencé a sentir cosquillas en el estómago y dije: ‘Pero oye, ¿qué me pasa?’”, relató.

Ese fue el punto de partida de una relación que se convirtió en una familia con cuatro hijos y dos en camino: Cristiano Jr. (11 años), los gemelos Eva y Mateo, y Alana Martina (4 años). Georgina, que es la madre de Alana y ahora está embarazada de otro par de gemelos, habló sobre su relación con los niños.

“Ni Cristiano ni yo consideramos que Alana sea mi única hija. Mis hijos son los cuatro y los cuatro me llaman mamá. Lo que pasa es que en Internet se publican muchas cosas que no son verdad. Eso es simplemente una cosa más que la gente no sabe”, comentó Gio en una entrevista con El País.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tienen cuatro hijos, además de un par de gemelos en camino.

Actualmente, Ronaldo y Georgina viven juntos en una elegante casa en Inglaterra luego del regreso de que el futbolista regresó a Old Trafford en el último mercado de pases. El artillero luso de 36 años ya ha registrado un total de 14 goles y tres asistencias en 23 partidos con el Manchester United esta temporada.

SEGUIR LEYENDO: