Más revelaciones de Georgina Rodríguez sobre su vida con Cristiano Ronaldo: cómo es la relación con sus hijos y el fútbol

Georgina Rodríguez habló sobre la relación que tiene con los hijos de Cristiano Ronaldo (@georginagio)

Mientras continúa con la promoción de su documental, que se podrá ver en en Netflix a partir del próximo jueves 27 de enero, la modelo Georgina Rodríguez sigue revelando aspectos íntimos sobre su vida junto al futbolista Cristiano Ronaldo, con quien ya lleva una relación de seis años y han formado una numerosa familia. Más allá de lo que expone en sus redes sociales, la influencer de raíces argentinas habló sobre su relación con sus hijos.

“Ni Cristiano ni yo consideramos que Alana sea mi única hija. Mis hijos son los cuatro y los cuatro me llaman mamá. Lo que pasa es que en Internet se publican muchas cosas que no son verdad. Eso es simplemente una cosa más que la gente no sabe”, comentó Gio en una entrevista con El País.

Cristiano y Georgina serán padres nuevamente en los próximos meses. El pasado mes de octubre, con un mensaje por redes sociales, sorprendieron al mundo al anunciar que la modelo española está embarazada de gemelos, que se sumarán a Cristiano Jr., los mellizos Mateo y Eva, y Alana Martina.

Georgina Rodriguez siempre que puede acude a los estadios de fútbol para ver jugar a Cristiano Ronaldo (Foto: Getty Images)

Entre otras intimidades, Georgina ha reconocido que, pese a que está en pareja con uno de los mejores futbolistas de la historia, no sabe nada de fútbol. “A mí nunca me interesó el fútbol cuando era pequeña. Me interesaba el ballet e ir algo al campo. Me empezó a interesar después porque me interesa lo que haga mi pareja, pero no soy futbolera y la verdad que en casa no hablamos de fútbol porque no tengo ni idea”, reconoció.

La pareja de CR7 también considera que tiene la capacidad para encontrar felicidad en cosas sencillas, como en “irse al campo con una sábana a comer un bocadillo de chorizo” porque ella misma ha explicado en otras ocasiones que sabe lo que es no tener nada y lo que es tenerlo todo.

“Soy una persona muy positiva, más que ambiciosa o calculadora. La vida es mucho más simple que todo eso y al final yo pienso que las cosas me van bien porque no actúo con envidia, con avaricia ni con maldad. Entonces si tienes suerte el camino te va llevando a sitios. Pero claro que soy feliz y me siento muy realizada”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO: