Qué dijo el entrenador del Manchester United sobre el enojo de Cristiano Ronaldo por el cambio

Ralf Rangnick protagonizó la polémica por sacar del campo de juego a Cristiano Ronaldo (Reuters/Andrew Boyers)

El Manchester United venció 3 a 1 ante el Brentford en un duelo pendiente por la fecha 17 de la Premier League. Sin embargo, la nota la dio Cristiano Ronaldo por su enojo con el entrenador Ralf Rangnick quien lo reemplazó a los 70 minutos del encuentro que los Diablos Rojos ganaron de visitante.

Los gestos de enfado del portugués fueron captados por las cámaras y dieron la vuelta al mundo. Incluso el DT se le acercó en un momento y el artillero pareció no estar conforme con la explicación que le brindó el estratega.

Fue un triunfo trabajado de visitante, pero el United pudo llevarse los tres puntos que edificó en el complemento del partido ya que en la primera mitad ambos quedaron igualados sin tantos. Anthony Elanga, Mason Greenwood y Marcus Rashford convirtieron para el elenco visitante, pero CR7 se quedó con las ganas.

La reacción de enojo de Cristiano Ronaldo

Una vez terminado el partido, el DT del United habló con BT Sport y sostuvo: “Eso es normal: un delantero quiere marcar. Pero (Ronaldo) ha regresado de una pequeña lesión y era importante recordar que tenemos otro juego por venir”.

Y agregó: “Además, después de lo que sucedió en Villa Park (estadio del Aston Villa), tuvimos que defender el triunfo esta vez y era importante que volviéramos a la victoria. Creo que pasar a una línea de cinco fue la decisión correcta. Aunque no mantuvimos la portería a cero, era importante asegurarnos de que no sucediera nada más”. El estratega dispuso que el defensor Harry Maguire entre por Ronaldo.

“¡Tres puntos importantes! Bien hecho, muchachos”, subrayó Rangnick que consiguió que su equipo vuelva a sumar de a tres tantos luego del empate en dos contra el Aston Villa y la derrota (0-1) ante el Wolverhampton.

El compacto de la victoria del United sobre el Brentford

“Él (Cristiano Ronaldo) me preguntaba ‘¿Por qué yo? ¿Por qué me sacás a mí?’. Y le expliqué que tengo que tomar las decisiones en función de lo que es mejor para el equipo y para el club, y hace cinco días estábamos en la misma situación, ganando 2-0 con 15 minutos por delante. Y no quería cometer el mismo error dos veces. Por eso cambié la formación y creo fue la decisión correcta”, expresó Ralf.

“Cristiano no estaba contento porque es un goleador y hubiera preferido quedarse y poder meter un gol. Pero para nosotros era más importante estar compactos, tener piernas y más defensores. Y cuando metimos el tercer gol le dije eso: ‘Entiendo que sos ambicioso y que querés tu gol, pero quizás en unos años cuando seas entrenador vas a tomar la misma decisión que tomé yo’”, agregó.

En su segunda etapa en el United, CR7 lleva 23 partidos disputados, convirtió 14 tantos y brindó tres asistencias. Mucho se habla de la continuidad de en este equipo habrá que ver dónde se desempeña CR7 en la próximo.

Rangnick contó también algunos detalles de la intimidad del vestuario y se refirió al vínculo que tiene con el delantero portugués. “Estoy acá hace seis semanas y nunca tuve ningún tipo de problemas con Cristiano. Hablé con él antes de los partidos con Aston Villa, por Copa y liga, y me dijo que tenía esa pequeña molestia en la cadera. Y acordamos que sería mejor que descanse y se recupere, por eso no jugó en esos dos partidos”, indicó, negando que hubiese algún inconveniente entre ellos.

“Ya estaba disponible nuevamente, por eso fue titular. No esperaba recibir un abrazo de su parte después de sacarlo. Sé cómo piensan los jugadores y goleadores como él, siempre quieren jugar. Pero lo más importante es ganar partidos, eso siempre va primero”, concluyó sobre la victoria contra el Brentford que pelea por no perder la categoría.

El Manchester United está séptimo en la tabla con 35 puntos y su eterno rival, el Manchester City, lidera con 56 unidades y con varios de los equipos habiendo completado la fecha 22 de la Premier League. En la próxima jornada el conjunto de Ronaldo recibirá al West Ham.

