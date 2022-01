La escandalosa trampa de un coach de la NBA en pleno partido que enfureció a todos: “Nunca he visto algo así en el baloncesto”

David Vanterpool tocó el balón en pleno ataque rival

El duelo entre los Washington Wizards y los Brookyln Nets, que terminó con la victoria del equipo visitante por un punto (118-119) fue el escenario de una jugada nunca antes vista en el torneo más importante de basquet del mundo.

Llamativamente, el protagonista no fue ninguno de los jugadores que estaban en el Capital One Arena, sino David Vanterpool, uno de los asistentes de la franquicia neoyorquina, que fue muy criticado por su acción.

Es que sobre el final del encuentro, y mientras su equipo ganaba por 109 a 103, el ex jugador del CSKA de Moscú cortó un ataque del conjunto local desde afuera de la cancha cuando intentaban dar vuelta el resultado.

Los Wizards cayeron por un punto ante los Nets (Usa Today Sports)

La polémica en cuestión se produjo a falta de 5:42 minutos para el cierre del partido. En ese momento Spencer Dinwiddie recibió el balón por el sector izquierdo y rápidamente soltó un pase para Kyle Kuzma, sin embargo, antes de que llegara a sus manos, Vanterpool estiró su brazo y alcanzó a desviar la trayectoria, ocasionando la pérdida de la posesión para los Wizards.

Sorpresivamente la acción continuó a pesar de las protestas de los jugadores locales y sólo sonó el silbato cuando Kuzma cortó con falta el contraataque de los Nets. Las protestas continuaron pero el árbitro decidió ignorarlas y continuar con el juego, el cual terminó en victoria de los visitantes por un punto (119-118).

En la conferencia de prensa posterior, el propio Kuzma explotó al no entender por qué no se sancionó ninguna falta: “¡Es una mierda! Los entrenadores no deberían poder levantarse. Todos estaban de pie, incluido Steve Nash, que bloqueaba la vista del árbitro”.

La jugada, que debería haber sido sancionada a favor de los Wizards con una posible falta técnica, pasó desapercibida para los ojos de los jueces.

Los Nets se impusieron en el Capital One Arena por 119-118 (Usa Today Sports)

Ben Taylor, jefe del equipo de árbitros del juego, admitió que ninguno de los oficiales vio lo que había pasado y no tenían forma alguna de revisarlo en el momento.

Por otro lado, el entrenador interino de los Wizards, Joseph Blair comentó: “Me preguntaron si él pudo haberlo tocado. No pudo haberlo hecho; lo hizo. Mi reacción fue de absoluta incredulidad. Nunca he visto algo así en todo el tiempo que estuve en el baloncesto, que los árbitros no lo hayan visto…”

A pesar de la polémica acción en cuestión, los Wizards tuvieron la oportunidad de dar vuelta el marcador en otras oportunidades que finalmente fueron desperdiciadas. Los Nets, en cambio, convirtieron dos triples en los últimos segundos que fueron claves en la victoria.





SEGUIR LEYENDO