El inesperado problema que podría arruinar la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul

Mike Tyson y Jake Paul podrían enfrentarse en el cuadrilátero

El mundo del boxeo podría vivir este año una nueva pelea de Mike Tyson como la que protagonizó en 2020 ante Roy Jones Jr. El ex púgil negocia con el youtuber Jake Paul, de 25 años, para celebrar un combate a finales de este año según reveló esta semana una fuente anónima la portal británico The Sun. Ahora, un nuevo conflicto parece alterar los planes.

Es que si bien ambas partes parecen haber acordado rápidamente algunos puntos claves de toda negociación vinculada a un espectáculo de este estilo, los entornos de los púgiles no son los únicos que deben intervenir para la concreción del show. Es así que ahora se especula con que posiblemente no les otorguen el permiso para realizar el evento.

“La pelea con Mike Tyson , hay muchas posibilidades de que tampoco obtenga la licencia. Cuando Mike Tyson regresó y peleó contra Roy Jones Jr, creo que fue en Florida porque no pudieron obtener la licencia en Las Vegas. Las Vegas es la capital mundial de las peleas, las Comisiones Atléticas del Estado de Nevada son unas de las más difíciles para obtener una licencia”, explicó la ex estrella de UFC Michael Bisping.

“¿Va a suceder? Según Mike Tyson, la respuesta a eso es no. Me gustaría ver a Paul pelear contra Tommy Fury, de tamaño, edad y experiencia similares”, insistió el ex luchador que anticipó que si quieren conseguir el permiso deberán buscar otra sede.

Jake Paul y Mike Tyson tienen una gran relación (@jakepaul)

Una fuente anónima cercana a la negociación había deslizado que el combate ya era un hecho: “Se llegó a un acuerdo verbal para ponerlo en marcha, pero como todas las formas de negocios deportivos, ahora todo se trata de los contratos y la división del dinero. Mike está buscando una figura determinada para subir al ring con una garantía de participación en las ganancias”. Esa misma persona agregó que los organizadores esperaban que la pelea genere hasta USD 48,9 millones en ganancias por lo que se pague para poder verlo por televisión. Pero todo el plan estaba establecido con Las Vegas como sede.

La realidad es que de no conseguir la licencia, el combate podría mudarse a otro sitio y con la cantidad de fanáticos dispuestos a verlo, las opciones seguramente serán muchas, tanto dentro como fuera del territorio estadounidense.

En noviembre, Tyson insinuó que se estaba preparando para pelear en febrero, aunque ahora parece que eso se retrasará hasta finales de este año. En ese momento le dijo a The Sun: “Voy a tener una pelea de regreso en febrero y somos bastante escépticos sobre el oponente, pero será un oponente realmente estimulante”. Además, cuando se le preguntó sobre si se mediría ante uno de los hermanos Paul, el ex campeón mundial de 55 años fue contundente: “Demonios, sí. Lo haría, eso sería mucho dinero. Esas son las peleas que generan dinero. Esos tipos tienen 75 millones de personas viéndolos”, respondió ante la consulta de Freddie Gibbs en su podcast Hotboxin. ¿Por cuánto dinero se lanzaría a la aventura? “Podría con 100 millones de dólares, ellos harán cualquier cosa. No les importa que les den una paliza por 100 millones de dólares”.

SEGUIR LEYENDO: