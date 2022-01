La reacción de Lewandowski al enterarse de que Messi no votó por él en The Best

El argentino no eligió al polaco en su sufragio y generó polémica

Robert Lewandowski conquistó el premio The Best al mejor futbolista de 2021, otorgado por la FIFA este lunes por la noche en una ceremonia virtual desde Zúrich. El polaco de 33 años se sacó así la espina del Balón de Oro, el otro gran galardón individual en el fútbol, ganado a finales de noviembre por Lionel Messi. Justamente, el argentino fue uno de los que formó parte de la votación en esta ocasión, al ser capitán de su seleccionado.

El jugador del PSG optó en su elección por Neymar, Kylian Mbappé y Karim Benzema, decisión contradictoria a lo que había planteado meses atrás en la ceremonia del Balón de Oro. En esa ocasión, manifestó que el artillero del Bayern Múnich merecía ganar el premio: “Quiero decirle a Robert que es un honor pelear con él. Creo que te mereces tu Balón de Oro. El año pasado, todo el mundo estuvo de acuerdo que fuiste el ganador. France Football debería darte el Balón de Oro que te mereces”. Ahora, cuando a él le tocó votar, no eligió a Lewi.

Este martes, en conferencia de prensa, el delantero polaco fue consultado justamente por eso. “En cuanto a la votación de Messi, tendrás que preguntarle a él. Para el Balón de Oro creo que me votó en segunda posición, pero ahora ha decidido votar de distinta manera. No puedo decir mucho más sobre esto. Sí puedo decir que yo lo voté a él en segunda posición anoche”. Lewandowski fue por Jorginho, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, en ese orden.

Lewandowski ganó el premio The Best por segunda ocasión en su carrera

Además, se mostró feliz de haber recibido el galardón: “Me enorgullece que votaran por mí jugadores, entrenadores y periodistas, es algo que me hace sentir orgulloso. Significa que valoran lo que hago, lo que he hecho y lo que he logrado”.

El polaco que fue máximo goleador de la Bundesliga en la temporada pasada, y que ya había ganado el The Best en 2020, competía por este premio con el argentino y con el delantero egipcio del Liverpool, Mohamed Salah. En la temporada 2020-2021, Lewy hizo historia en la Bundesliga al firmar 41 tantos en ese curso (con 29 partidos disputados). Un grito más que el anterior récord en una misma campaña de la liga alemana, que oGerd stentaba Müller durante medio siglo.

En Europa, a Lewandowski (33 años) no le fue tan bien y su Bayern fue eliminado en cuartos de final, cuando él estaba lesionado. Con Polonia fue eliminado en la fase de grupos de la Eurocopa, pese a que firmó tres tantos en tres partidos.

