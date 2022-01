Erling Haaland rompió el silencio: la frase sobre su futuro que refleja su tensión con el Borussia Dortmund

Erling Haaland volvió a brillar en la Bundesliga y habló sobre el futuro de su carrera (Foto: REUTERS)

Uno de los futbolistas que está llamado a dominar la escena y es pretendido por los grandes equipos de Europa es Erling Haaland, quien se estrenó en 2022 con sus primeros goles del año para dirigir la victoria del Borussia Dortmund por 5-1 al Friburgo pero luego demostró que no está cómodo en su club. Después de otra brillante actuación en la Bundesliga, el joven artillero noruego habló por primera vez sobre sus próximos pasos.

En los últimos días, se supo que desde el BVB le dieron un el ultimátum a Haaland para reunirse en los próximos días y definir su continuidad. En ese contexto, después de meses de especulación, el goleador de 21 años rompió el silencio y lanzó frases contundentes contra su actual equipo.

“El Borussia Dortmund me está presionando para que tome una decisión sobre algunas cosas. Yo sólo quiero jugar al fútbol pero eso probablemente significa que tendré que poner las cosas en marcha pronto”, disparó el jugador en diálogo con el periodista Jan Aage Fjørtoft de Viaplay Fotball.

Erling Haaland marcó dos goles en la victoria por 5-1 del BVB sobre el SC Freiburg (Foto: REUTERS)

En ese misma entrevista posterior al partido ante Friburgo correspondiente a la Fecha 19 de la liga alemana, Erling Haaland explicó porque demoró tanto en hablar sobre su futuro: “Nunca he hablado antes para respetar al club. Las cosas van a suceder pronto. Lo ideal sería no tener que decidir ahora porque hay muchos partidos y me gustaría centrarme en eso, pero no puedo”, aseveró.

Desde el Borussia Dortmund pretenden que Haaland se quede una campaña más en el club pero es algo que no está garantizado ante el interés de grandes clubes, como Real Madrid, FC Barcelona, Manchester City y Manchester United, entre otros equipos. Incluso el PSG se le ha acercado, pero la liga francesa no seduce tanto al jugador ni a su representante, Mino Raiola.

Si bien Haaland tiene contrato con el BVB hasta junio de 2024, todo indica que Raiola hará un acuerdo con los directivos del club alemán para facilitar su salida en el próximo mercado de pases. Desde la entidad germana no tardaron en poner paños fríos a las explosivas palabras del delantero. “Es una persona espontánea. Se le permite hacer eso. No hay problema con Erling, pero también debe comprender nuestra situación. No podemos esperar hasta finales de mayo”, argumentó Hans-Joachim Watzke, CEO del Dortmund, en conversaciones con Ruhr Nachrichten.

Todo indica que Erling Haaland se marchará del Borussia Dortmund en el próximo mercado de pases (Foto: REUTERS)

Con los goles de Haaland de este fin de semana, el Borussia Dortmund consiguió sostenerse en la pelea por el campeonato con el Bayern Múnich, que marcha seis puntos por delante en la tabla de posiciones. El delantero noruego llegó a los 15 anotaciones en la actual campaña de la Bundesliga.

