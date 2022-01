Djokovic admitió “errores humanos” en los documentos que presentó y habló de su polémica aparición pública cuando tenía COVID-19

La foto de la polémica: ¿Novak Djokovic tenía COVID-19 cuando se mostró en público en diciembre pasado en Serbia?

El tenista serbio, Novak Djokovic, admitió este miércoles haber cometido “errores humanos” en los documentos que presentó cuando arribó a Australia y también al acudir a una entrevista con un medio deportivo en diciembre, tras conocer su positivo al test de COVID-19 días antes.

“Me sentí obligado a acudir a la entrevista con L’Equipe para no defraudar al periodista, pero mantuve distancia social y mascarilla todo el tiempo, excepto durante las fotografías. Al regresar a casa me aislé y reflexioné. Cometí un error de juicio y admito que tuve que posponer la cita”, apuntó el deportista.

Djokovic asegura que se sometió el 16 de diciembre a una prueba para detectar la COVID-19, cuyo resultado conoció un día más tarde y tras acudir a un evento con menores mientras que la entrevista fue el 18. Mientras el gobierno australiano continúa considerando su posible anulación de visado y posterior deportación, Nole manifesta que hubo una “desinformación” en las noticias acerca de sus salidas en Serbia tras haber contraído el virus y aclaró que las mismas “necesitan ser corregidas”.

“Particularmente con el interés de aliviar preocupaciones más amplias en la comunidad sobre mi presencia en Australia, y para abordar asuntos que son muy dolorosos y preocupantes para mi familia”, argumentó Djokovic mediante un extenso comunicado que divulgó en sus redes sociales, y cuya transcripción es la siguente:

“Asistí a un partido de básquet en Belgrado el 14 de diciembre, después del cual se informó que varias personas dieron positivo con Covid-19. A pesar de no tener síntomas de Covid, me hice una prueba rápida de antígenos el 16 de diciembre que dio negativo, y por precaución también me hice una prueba PCR oficial y aprobada ese mismo día”.

“Al día siguiente asistí a un evento de tenis en Belgrado para entregar premios a los niños y me hice una prueba rápida de antígenos antes de ir al evento, y resultó negativa”.

“Estaba asintomático y me sentía bien, y no había recibido la notificación de un resultado positivo de la prueba de PCR hasta después de ese evento”.

“Al día siguiente, el 18 de diciembre, estaba en mi centro de tenis en Belgrado para cumplir con un compromiso de larga data para una entrevista y una sesión de fotos de L’Equipe. Cancelé todos los demás eventos excepto la entrevista de L’Equipe”.

“Me sentí obligado a seguir adelante y realizar la entrevista de L’Equipe porque no quería defraudar al periodista, pero me aseguré de distanciarme y usar un barbijo, excepto cuando me estaban tomando la fotografía”.

“Si bien fui a casa después de la entrevista para aislarme durante el período requerido, pensándolo bien, esto fue un error de juicio y acepto que debería haber reprogramado este compromiso”.

“Sobre el tema de mi declaración de viaje, fue presentada por mi equipo de apoyo en mi nombre, como le conté al oficial de inmigración en mi arribo y mi agente sinceramente se disculpó por tipear la caja incorrecta en sobre mi viaje previo a Australia. Esto fue un error humano y no deliberado. Estamos viviendo en tiempos desafiantes y en una pandemia mundial y a veces esas cosas pueden ocurrir. Hoy mi equipo le proporcionó información adicional al gobierno de Australia para clarificar la situación”.

El comunicado completo de Novak Djokovic:

El comunicado de Novak Djokovic en Instagram

El comunicado de Novak Djokovic en Instagram

El comunicado de Novak Djokovic en Instagram

El comunicado de Novak Djokovic en Instagram

El comunicado de Novak Djokovic en Instagram

El comunicado de Novak Djokovic en Instagram

El número uno del tenis mundial, quien no está vacunado, fue visto en Belgrado luego de que diera positivo al test de coronavirus el 16 de diciembre. El haber contraído el virus le permitió obtener una exención médica para ingresar a Australia. Sin embargo, el 17 de diciembre, un día después de la prueba PCR positiva, acudió a un almuerzo para el lanzamiento de estampillas serbias con su imagen, y apareció sin mascarilla con tenistas jóvenes en Belgrado.

Previo al comunicado del deportista, la primera ministra serbia, Ana Brnabic, dijo que sería un “claro rompimiento” de las reglas sanitarias del país si el tenista estuvo en público a sabiendas de que estaba contagiado. “Si estás positivo, tienes que estar aislado”, declaró la funcionaria en una entrevista con la BBC. No quedó claro cuándo el jugador se enteró del resultado, agregó. “El único que puede responder esto es Novak”, indicó.

También surgieron dudas en Australia sobre una respuesta que dio el tenista de 34 años en su declaración de viaje, presentada antes de emprender el vuelo a Melbourne. En el documento, divulgado por el tribunal federal, indicó que no había viajado en los 14 días anteriores al vuelo. El documento señala que “dar información falsa o engañosa es una ofensa grave” y puede conducir a que se impida su ingreso a Australia por tres años.

La madre del tenista serbio Novak Djokovic (LR), Dijana, el padre Srdjan y el hermano Djordje, dan una conferencia de prensa en Belgrado, el 10 de enero de 2022, después de que un juez en Australia anuló la cancelación de la visa de Novak Djokovic por su estado de vacunación contra el COVID-19, finalizando cinco días de detención en Melbourne, donde había llegado antes del Abierto de Australia (Foto de Pedja MILOSAVLJEVIC / AFP)

Djokovic dijo a los agentes migratorios al llegar al aeropuerto de Melbourne que sus documentos de viaje fueron llenados por su agente, según una transcripción divulgada por la corte. Parece haber evidencia clara de que Djokovic sí viajó durante ese período.

Hay fotos de él en Belgrado el 25 de diciembre con el jugador serbio de balonmano Petar Djordjic, quien subió las imágenes a su perfil de Instagram. El 31 de diciembre, la academia SotoTennis tuiteó un video de Djokovic entrenando en Marbella, España, y el 2 de enero su foto apareció en el Diario Sur cuando jugaba en el club Puente Romano de esa localidad costera.

Djokovic arribó a Melbourne el 5 de enero y su visa fue cancelada al llegar, lo que condujo a la disputa legal que concluyó con la decisión del juez que revirtió la cancelación. El gobierno australiano aún tiene posibilidades de volver a cancelar la visa por decisión del ministro de Inmigración, Alex Hawke, quien no se ha pronunciado al respecto.

SEGUIR LEYENDO:

Con información de agencias.