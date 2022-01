Faitelson tundió al Piojo Herrera por crítica a Santiago Solari

David Faitelson criticó a Miguel Herrera por hablar de Santiago Solari (Fotos: ESPN // Reuters // Cuartoscuro)

Contrario a lo esperado por la afición, la jornada 1 del Grita México Clausura 2022 dejó un gran número de sorpresas. Entre ellas destacó un extraño episodio de ira que protagonizó Santiago Solari en la visita del Club América al Puebla. Aunque recibió una expulsión por el acto, las críticas no se hicieron esperar. Incluso, fue Miguel Herrera, técnico de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), quien se comparó con el entrenador de Coapa, aunque por su comentario recibió la crítica de David Faitelson.

Por medio de su cuenta de Twitter, el polémico periodista deportivo se refirió a las declaraciones que el estratega mexicano realizó al comparar sus polémicas con la mostrada por Solari. Si bien le concedió la razón, lanzó una dura crítica a su presente con los de la UANL y recomendó ocuparse de lo suyo en lugar de continuar a la expectativa de lo acontecido en la Ciudad de México.

“Puede que Miguel Herrera tenga razón cuando dice que, si él hubiese tenido el desplante de Santiago Solari, se genera un escándalo mayúsculo, pero me parece que tendría que ocuparse de lo suyo que es Tigres y que no es una empresa fácil”, enunció en su cuenta verificada de Twitter @Faitelson_ESPN.

Santiago Solari explotó contra el árbitro Óscar Mejía en el Puebla vs América y terminó expulsado (Foto: Captura/Azteca Deportes)

Y es que, a un día de realizar su debut en el semestre, el Piojo fue cuestionado sobre la indisciplina de Solari. En su respuesta no se atrevió a insinuar el tipo de sanción que podría ameritar, aunque dijo que “lo que sí me queda claro es que si fuera eso Miguel Herrera sería ahorita un escándalo nacional, pero no lo es y ya, que lo decida la Federación. Nosotros estamos pensando en Tigres y cambiando nuestra conducta para ser mejores”, en conferencia de prensa.

Transcurría el minuto 31 del tercer encuentro de la jornada 1, cuando el árbitro mostró la primera tarjeta roja. Luego de caer al suelo y realizar contacto con la pierna del rival poblano, Roger Martínez fue amonestado por el árbitro Óscar Mejía. Al notar la decisión, Solari corrió hacia la banda donde se encontraba el personaje y comenzó a reclamar airadamente dentro del rectángulo de juego. Fue entonces que el silbante le mostró la tarjeta roja.

De acuerdo con el Reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), la conducta amerita un encuentro de suspensión. Por otro lado, de acuerdo con información de ESPN, en la cédula entregada por el juez al organismo no se especificó que el argentino haya emitido algún tipo de insulto o agresión verbal. Aunque la escena fue escandalosa, únicamente consistió en el reclamo a las veces que derribaron al delantero colombiano y no se amonestó al rival.

La polémica que habría motivado la salida del PIojo Herrera del banquillo del América es un conflicto que sostuvo en un partido de Concachampions, en contra del LAFC, en diciembre de 2020 (Foto: Francisco Guasco/EFE)

Hasta el momento, la Comisión Disciplinaria de la FMF no ha confirmado la cantidad de partidos en que Santiago Solari dejará de tener presencia en la cancha. No obstante, el periodista David Medrano aseguró que la suspensión será de un solo encuentro, el correspondiente a la jornada 3 contra Atlas, toda vez que solamente protestó una decisión y no insultó a la autoridad.

Miguel Herrera y sus indisciplinas

La personalidad de Miguel Herrera ha sido reconocida desde que se desempeñaba como futbolista profesional. Dicho rasgo trascendió a su faceta como entrenador, aunque le ha ocasionado conflictos en más de una ocasión, tanto dentro como fuera de la cancha. Incluso, su salida del Club América se anunció tras participar en una reyerta en el terreno de juego, cuando tras la eliminación de la Concachampions que sufrió a manos del LAFC, intercambió algunos golpes con miembros del cuerpo técnico rival.

Otro de sus episodios de ira más recordados fue cuando, después de disputar la Copa Oro como seleccionador nacional, golpeó al comentarista Christian Martinoli, suceso que le costó el trabajo. Con dicho antecedente, una de las condiciones impuestas para llegar al banquillo de los Tigres fue regular su conducta, situación que, hasta el momento, ha tenido bajo su control.

