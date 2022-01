Faitelson consideró a Marcelo Michel como el técnico ideal para Chivas

Faitelson reconoció que Marcelo Michel Leaño tiene las cualidades para ser DT de Chivas (Foto: Instagram/@davidfaitelson_espn/Twitter)

Solo bastó una jornada para que David Faitelson, comentarista de ESPN, hablara del trabajo de Marcelo Michel Leaño al mando de Chivas. El timonel del Guadalajara obtuvo su primera victoria en el inicio del Grita México Clausura 2022 de manera contundente tras derrotar a Mazatlán 3 - 0, por lo que Faitelson afirmó que Leaño es el técnico adecuado para el Rebaño.

El analista deportivo compartió su opinión a través de su sección La mirada de Faitelson de ESPN en el que argumentó cómo Marcelo Michel ha soportado las críticas y a pesar de ello demostró de lo que es capaz al estar al mando de los tapatíos. Aunque se puso en duda su trabajo, el estratega del Rebaño dejó de lado las críticas y sumó su primera victoria.

Y para el panelista de ESPN la mejor virtud que debe tener un estratega tapatío radica en su capacidad para soportar las críticas y seguir trabajando con su equipo, así como lo demostró Leaño en su primera participación del Grita México 2022.

Los autores de las anotaciones de la victoria fueron Ángel Zaldívar, Alan Torres y Alexis Vega (Foto: Twitter/@Chivas)

“Hay que aceptar algo, Marcelo Michel Leaño ha soportado estoicamente todas las críticas y jamás ha perdido la compostura y esa es, irónicamente, una de las cualidades que necesita un entrenador de Chivas”, apuntó Faitelson.

Por otra parte, el periodista deportivo también explicó lo que un técnico de los rojiblancos debe de tolerar y aprender a sobrellevar a lo largo de su etapa con el club. “Saber soportar la presión; la presión de los medios, las críticas, las cosas que son ciertas, las cosas que son inventadas”, rescató el analista de ESPN.

Durante el juego debut de los tapatíos en el torneo de la Liga MX, el equipo local dominó gran parte del juego y supo aprovechar los descuidos de Mazatlán para hacerles goles y en los últimos minutos del primer tiempo le propició tres goles a los sinaloenses con los que selló su victoria en el estadio Akron. Los autores de las anotaciones fueron Ángel Zaldívar, Alan Torres y Alexis Vega.

Faitelson compartió cuál es la debilidad de Chivas (Foto: Twitter@LuisOmarTapia)

Desde la perspectiva de Faitelson, los cañoneros no son un referente para calificar el desempeño de un club pues los sinaloenses no han clasificado a la liguilla y recurrentemente terminan en los últimos lugares de la tabla. Pero la manera en la que dominaron el encuentro reflejó una “unidad” que desde hace tiempo no se veía en Guadalajara por lo que reconoció Faitelson le reconoció dicho mérito al entrenador de 34 años.

“El Mazatlán no es termómetro de nada y de nadie, pero Chivas muestra armonía, a pesar de las críticas que ha recibido toda la institución; desde Amaury Vergara, Ricardo Peláez, el entrenador y los jugadores, hay armonía en el equipo. Me parece que Marcelo Michel Leaño merece el crédito por eso”, apuntó.

También Faitelson compartió cuál es la debilidad de Chivas y que se refleja en sus actuaciones en los partidos, la armonía del club es algo vital para Chivas y si quieren seguir sumando deberán de mantener un equilibrio en el vestidor, evitar algún tipo de molestia entre los jugadores del club y el cuerpo técnico o la misma directiva, ya que eso genera un desempeño menor.

Para Faitelson, Michel Leaño tiene carácter (Foto: EFE/Miguel Sierra)

Y es que las Chivas rayadas fueron objeto de diferentes críticas por las bajas que experimentó en el mercado de invierno y la manera en la que la directiva y el dueño del club han encarado los reclamos de la afición. Por último Faitelson cerró su opinión con que a Chivas le falta bastante que recorrer en este torneo.

“Hasta ahora Marcelo Michel Leaño muestra que tiene carácter, que tiene responsabilidad, ha soportado muy bien las críticas y que ha podido unir al grupo, le queda muchísimo camino por delante”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO: