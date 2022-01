Argentina quedó eliminada de la ATP Cup: Delbonis y Schwartzman cayeron en la serie contra Polonia

Diego Schwartzman cayó ante Hubert Hurkacz y Argentina perdió la serie ante Polonia en la ATP Cup (REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake)

Después de los sólidos triunfos ante Georgia y Grecia en el comienzo de la fase de grupos, Argentina se jugaba la clasificación a las semifinales de la ATP Cup contra Polonia. Pero a diferencia de lo que sucedió en las primeras dos series, esta vez fue derrota para el equipo albiceleste, que cayó 3-0 ante los europeos y quedó eliminado del certamen que reúne a las mejores selecciones del mundo del tenis.

En primera instancia, Federico Delbonis, número 44 del ranking, no pudo ante el juvenil Kamil Majchrzak. El zurdo cayó por 6-3 y 7-6 (7-3) ante el polaco, ubicado en el puesto 117° del circuito ATP, en lo que fue el encuentro que abrió la definición del Grupo D de la competencia que sirve como antesala del comienzo del Abierto de Australia. El oriundo de Azul se mostró errático y nunca pudo dominar las acciones del juego.

Ya con la serie 0-1 en favor de los europeos, el que salió al campo en el Qudos Bank Arena fue Diego Schwartzman. El Peque, que venía de lograr dos grandísimos triunfos en los duelos previos ante el georgiano Nikoloz Basilashvili (26°) y el griego Stefanos Tsitsipas, cuarta mejor raqueta del mundo, esta vez no pudo contra el gigante Hubert Hurkacz.

El polaco, de 1.96 metros de estatura, dominó el desarrollo del encuentro y se quedó con el segundo punto y la serie para su equipo por un contundente 6-1 y 6-4. El primer set fue todo para el europeo, que tuvo un andar arrollador. En el segundo parcial, el argentino mejoró su juego y se emparejaron las acciones, pero el actual número 9 del ranking ATP se quedó con el triunfo que selló la serie en favor de su país.

Ya sin nada por jugar se disputó el dobles, que también quedó para la dupla de Polonia. La pareja argentina conformada por Máximo González y Andrés Molteni perdió 7-6 (4) y 7-6 (5) frente a Szymon Walkow y Jan Zielinski.

Es importante destacar que el equipo argentino, capitaneado por Alejandro Fabbri, uno de los entrenadores de Schwartzman, sufrió una baja de último momento cuando se confirmó el positivo de COVID-19 registrado por Federico Coria en su llegada a Australia. Su lugar fue ocupado por Facundo Bagnis, que en las últimas horas registró un histórico triunfo ante Andy Murray por el ATP 250 de Sydney al vencerlo en tres sets.

El caso del hermano menor de Guillermo Coria no fue el único en la previa del certamen. También fueron baja de la ATP Cup por contraer coronavirus el ruso Andrey Rublev (quinto en el ranking internacional), el español Rafael Nadal (6) y el canadiense Denis Shapovalov (14). Por su parte, Novak Djokovic no asistió por no cumplir con los requisitos sanitarios de ingreso al país. A pesar de eso, ahora si fue autorizado para disputar el primer Grand Slam de la temporada gracias a una exención médica por no haberse vacunado contra el coronvairus.

La fase de grupos de la ATP Cup se jugará hasta el 6 de enero. En la primera semifinal, España (vencedor del Grupo A) se cruzará con Polonia, el ganador del Grupo D, el próximo 7 de enero. La otra semifinal será el 8 entre los ganadores de los Grupos B y C, que se definirá este jueves. El domingo se disputará la gran final que definirá al nuevo campeón del certamen que viene a competir con la tradicional Copa Davis.

