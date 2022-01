En medio de la polémica, el Australian Open explicó por qué habilitó a Djokovic a participar sin estar vacunado

Novak Djokovic recibió el pulgar arriba para competir en el Abierto de Australia (REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake)

Novak Djokovic podrá defender su título del Abierto de Australia tras recibir una exención médica para viajar a Melbourne, que acaba con meses de incertidumbre sobre su participación en el primer major del año debido a las estrictas normas y requisitos de vacunación contra el COVID-19 vigentes para el torneo. El serbio, número uno del mundo, escribió en su cuenta de Instagram el martes que tenía “un permiso de exención” para viajar a Australia.

Djokovic, que busca batir el récord del tenis masculino con el que sería su vigésimo primer título del Grand Slam, se ha negado a revelar si está vacunado contra el coronavirus. El gobierno del estado de Victoria, donde se encuentra Melbourne, la sede del torneo, ha ordenado que todos los jugadores, personal y aficionados que asistan al Abierto der Australia deben haber completado la pauta de vacunación, a menos que haya un motivo genuino para concederles una exención.

Los organizadores confirmaron en un comunicado el martes en la noche que Djokovic podrá competir y que estaba viajando a Australia. “Djokovic solicitó una exención médica que ha sido concedida tras un riguroso proceso de revisión en el que participaron dos comités independientes de expertos médicos”, explicó la nota. “Uno de ellos fue el Comité Independiente de Revisión de Exenciones Médicas designado por el Departamento de Salud de Victoria. Ellos evaluaron todas las solicitudes para ver si cumplían las directrices del Grupo Asesor Técnico Australiano sobre Inmunización”.

Djokovic quedó en el centro de la escena en el Australian Open (REUTERS/Leonhard Foeger)

Tennis Australia dijo que el proceso incluía la supresión de información personal para asegurar la privacidad de todos los demandantes. El director del torneo, Craig Tiley, dijo que “se establecieron protocolos justos e independientes para evaluar las peticiones de exenciones médicas que nos permitán garantizar que el Abierto de Australia 2022 es seguro y divertido para todos”. “La clave en este proceso fue que las decisiones fueron tomadas por expertos médicos independientes y que cada solicitante recibió la debida consideración”, agregó Tiley.

Djokovic, que se quedó con los últimos tres trofeos disputados para ser el máximo exponente, ha ganado nueve de sus 20 majors en Australia. Comparte el récord de títulos de la ATP con Roger Federer y Rafael Nadal. El certamen oceánico se llevará a cabo desde el 17 hasta el 30 de enero.

· Ausencia en ATP Cup

Tras nuevas declaraciones evasivas sobre su viaje a Australia, su ausencia sin justificación en la ATP Cup, unos días antes de este torneo por equipos organizado en Sídney del 1 al 9 de enero, había aumentado las dudas sobre su participación en el Open de Australia. El número uno mundial se había expresado en abril de 2020 contra la vacunación obligatoria, entonces planteada para permitir la reanudación de los torneos. “Personalmente, no estoy a favor de las vacunas. No me gustaría que alguien me obligue a vacunarme para viajar”, había afirmado Nole en una conversación con varios deportistas serbios en su página de Facebook.

El serbio había sido criticado varias semanas después por haber organizado a principios de junio de 2020 en los Balcanes el Adria Tour, un torneo caritativo itinerante sin respetar precauciones sanitarias (estadio lleno sin llevar mascarillas, abrazos entre tenistas en la pista, cenas comunes y visitas a discotecas). Al término del torneo, Djokovic había dado positivo al Covid-19, así como su compatriota Viktor Troicki, el croata Borna Coric y el búlgaro Grigor Dimitrov. “Siento profundamente que nuestro torneo haya podido causar tanto daño”, se excusó Djokovic en la época. “Nos equivocamos, era demasiado pronto” para organizar un torneo así, reconoció.

SEGUIR LEYENDO: