Un futbolista del Barcelona podría llegar a Brasil para jugar la Copa Libertadores

El Barcelona podría dar a préstamo a uno de sus futbolistas para que juegue la Copa Libertadores (Reuters)

El 1 de enero se abrirá el mercado de pases en Europa y, pese a que esta ventada es de mitad de temporada, promete ser uno de los más activos de los últimos años. Es que varios futbolistas de renombre que tal vez no han sumado en los últimos meses los minutos deseados en el terreno de juego, buscarán una salida para ganar continuidad en otros clubes, sobre todo si se tiene en cuenta que en noviembre comenzará el Mundial de Qatar y nadie se lo quiere perder.

Será un semestre en el que todos los jugadores intentarán destacarse en sus clubes para poder ser convocados por sus selecciones y participar así de la gran cita. Este es el caso de Philippe Coutinho. El actual futbolista del Barcelona no es tenido en cuenta por el entrenador Xavi Hernández y por eso habría pedido a la dirigencia ser cedido cuanto antes, según indican varios portales españoles.

Tras algunos rumores que lo vinculaban al Liverpool en una posible vuelta al club en el que más se destacó, ahora el periodista brasileño Bruno Andrade, de UOL reveló que dos clubes de su país harán el intento por ficharlo. Atlético Mineiro, campeón del torneo, y Palmeiras, campeón de la Libertadores, buscarán conseguir su préstamo por seis meses.

Coutinho llegó al Barcelona a principios de 2018, en 2019 fue cedido un año al Bayern Múnich y ahora no es tenido en cuenta por Xavi Hernández (Barcelona oficial)

De esta manera, Coutinho, de 29 años y formado en las inferiores de Vasco da Gama, podría regresar a su país para hacer historia en su propia tierra y ganarse un lugar en la lista de Tite para el Mundial de Qatar. Asimismo, el Barcelona se desharía por un tiempo de un contrato elevado, lo que significaría un alivio para sus cuentas.

Por otro lado, esta semana los dirigentes del cuadro catalán no pudieron llegar a un acuerdo por la renovación de Ousmane Dembélé, motivo por el cual buscarán ahora venderlo en este mercado de pases para conseguir lago de dinero. El delantero francés termina su vínculo en junio de 2022, cuando se marchará libre. En este contexto, varios periodistas españoles anticiparon que si no logran desprenderse de él en esta ventana de transferencias, el futbolista no será tenido en cuenta en lo que resta de la campaña y verá el resto de los partidos desde las gradas del Camp Nou.

