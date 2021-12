Por qué Canelo Álvarez aún no es un ídolo del boxeo, según Don Lama

Don Lamazón negó que Canelo Álvarez sea un ídolo en la actualidad (Foto: Instahram/@canelo-@eduardo_lamazon_don_lama)

La trayectoria que Saúl Canelo Álvarez ha consolidado lleva consigo una línea divisoria entre quienes lo consideran un miembro obligado en el salón de los ídolos del pugilismo nacional, así como sus detractores que se niegan a otorgarle su pedestal. No obstante, Eduardo Lamazón, quien ha atestiguado la carrera del tapatío desde sus inicios, se mostró más mesurado. Aunque lo admira y reconoce los logros que ha obtenido, consideró que el momento crucial para ser catalogado héroe del boxeo aún no llega.

“Yo digo que no es ídolo, cuando menos todavía. Vamos a dejar que termine su carrera y a ver. Cuando menos, que alcance esta etiqueta de idolatría tan anhelada porque no cumple con todos los preceptos necesarios. Yo no tengo nada contra Canelo, tengo todo a favor, pero quiero ser coherente con lo que he dicho siempre. Hasta el momento el boxeo mexicano ha dado cinco ídolos”, mencionó durante su videocolumna “El dictado” de Azteca Deportes.

Saúl Álvarez ha sido uno de los boxeadores más aclamados en México, pero su fama también ha trascendido la frontera deportiva con Estados Unidos. Cuando Canelo se ha parado en cualquier arena del país vecino, existe la garantía de que el boletaje se agote con tal de verlo dar un paso más en su prolífica carrera. A pesar de ello, existen expertos y aficionados que lo han cuestionado por elegir a los rivales menos competentes.

Pese a sus logros, don Lama negó que Saúl Canelo Álvarez sea un ídolo del boxeo (Foto: Instagram/@canelo)

Dicho rasgo, aunque subjetivo, ha sido un complejo obstáculo para que el tapatío logre estandarizar la opinión, en su favor, de la gran mayoría de los aficionados del pugilismo en México. En ese sentido, el afamado comentarista de Box Azteca señaló que la división de opiniones tan polarizada no le permitirá algún día lograr ser considerado un ídolo del deporte nacional.

“La primera condición de ídolo es ser querido por todos, unificar opiniones en su territorio. Yo no dudo que el Cochul Montiel o el Travieso sean ídolos en Los Mochis, pero para ser ídolos en el país no les alcanza. Han movido mucha gente, pero no han movido multitudes delirantes”, recalcó en el material audiovisual.

Por el contrario, señaló que los únicos boxeadores que han encarnado un fenómeno capaz de trascender generaciones son Raúl Macías, Rodolfo Chango Casanova, José Toluco López, Rubén Púas Olivares y Julio César Chávez, El Gran Campeón Mexicano. De todos ellos, tomó el ejemplo de un personaje que, a pesar de construir una corta trayectoria, logró ganarse el corazón de las multitudes mexicanas, es decir, el Ratón Macías.

Ratón Macías gozó de una corta pero gloriosa carrera profesional (Foto: Twitter/@SegunCalendario)

Sobre los hombros del originario de Tepito descansa también el galardón del “ídolo más grande del deporte mexicano”. Así lo catalogó Don Lama. Y es que su carisma y habilidad con los guantes hicieron que la derrota padecida contra Alphonse Halimi el 6 de noviembre de 1957 fuera considerada como la noche más triste del boxeo mexicano. Incluso, sus seguidoras más religiosas encendían veladoras en su beneficio durante sus noches de pelea.

Otro de los personajes que reconoció fue al Chango Casanova. En su caso, admitió que su entrenador, Arturo Cuyo Hernández, confesó que sus seguidores pagaban hasta por verlo entrenar. Incluso, poco les importaba si su estado no era el más conveniente debido a las borracheras a las que asistía constantemente.

Por su parte Canelo Álvarez cuenta con una carrera a punto de cumplir 17 años. A lo largo de 60 peleas cuenta con 57 victorias, 39 por la vía del nocaut, así como un par de empates y una sola derrota en contra de Floyd Mayweather. Cuenta con títulos mundiales en cuatro divisiones y el logro de ser el único campeón indiscutido nacido en México.

SEGUIR LEYENDO: