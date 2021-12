Video: el emotivo momento donde un niño que lloró al recibir el jersey de Raúl Jiménez

Raúl Jiménez se ha convertido en un jugador clave para los Wolves (Foto: Jason Cairnduff/REUTERS)

La Navidad y el fútbol nos regalan un momento emotivo este 2021. En esta ocasión, un pequeño de Inglaterra tenía el deseo de tener el jersey de su delantero favorito, el número nueve de su equipo, la casaca de Raúl Jiménez, el artillero por excelencia del Wolverhampton. Para sorpresa del niño, dicho jersey estaba debajo de su árbol al despertar esta navidad. El infante no pudo contener la emoción y rompió en llanto.

Sus padres sabían que la sorpresa del pequeño sería grande, así que decidieron grabar el momento en el que este se percató del regalo. “No, no, no, no, no, ¡no puede ser!”, gritó el niño muy emocionado mientras daba pequeños brincos y llevaba sus manos al rostro por la impresión. Señaló el jersey comenzó a llorar de la emoción. Tras unos segundos, su padre le pidió que se probará esa nueva casaca.

Por si fuera poco, el mismo Raúl Jiménez vio el vídeo en su cuenta de Twitter y no dudó en desearle una feliz navidad a su pequeño aficionado y al resto de su familia. Un sutil “Merry Christmas” fue la respuesta del Lobo Mexicano, sin embargo, el había comentarios que pedían con emoción que Jiménez le firmará su nuevo jersey al pequeño aficionado.

Niño que recibió de regalo de Navidad el Jersey de Raúl Jiménez. (Foto: Twitter/@Nokasplace)

Esta es otra muestra del gran cariño que le tiene la afición de los Wolves al mexicano. Desde su llegada en 2018, el mexicano se ha encargado de hacerse con un lugar indiscutible en la platilla titular del equipo. Con su trabajo duro, se convirtió en el máximo goleador histórico de la Premier League para el conjunto de los lobos. De igual manera, el artillero acumula 127 partidos disputados en todas las competiciones, 51 goles y 20 asistencias. Esto significa que participa en una acción directa de gol cada dos partidos.

Por si fuera poco, Jiménez ha sabido aparecer en los momentos más difíciles dentro del terreno de juego. Se convirtió en el verdugo de los clubes más importantes de Inglaterra como lo son: Tottenham, Liverpool, Manchester City, Arsenal y Chelsea. Esto debido a que ya le ha marcado gol a cada uno de estos equipos y en varias ocasiones, sus anotaciones sirvieron para darle los tres puntos a su equipo o al menos un empate.

La hinchada del Wolverhampton se lo ha reconocido y hasta le compusieron un cántico para animar al mexicano en cada presentación que tiene el equipo de local. “Sí señor, sí señor, tenemos al mejor delantero del mundo y es de México. Sí señor, sí señor, es Raúl Jiménez. Dale el balón y él siempre anotará”, se puede escuchar en las gradas del estadio, muchas veces acompañado de pancartas con el nombre y apellido del ex delantero del América.

Raúl Jiménez es el máximo goleador en la historia de los Wolves. (Foto: Phil Noble/Reuters)

De igual manera, el mexicano es muy querido con su club. Durante el 2020, el mexicano sufrió un accidente muy grave en un partido de Liga. En aquel entonces, tuvo una fractura de cráneo por un choque de cabezas con David Luiz en el área. Su recuperación llevó más de seis meses e incluso se especuló sobre su retiro.

Sin embargo, el club de los Wolves ayudó en todo lo que pudo para que este regresara a las canchas. Lo logró en agosto de 2021 y poco a poco ha recuperado su nivel. De hecho, fue reconocido como el mejor jugador del club en el mes de noviembre. De igual manera, el jugador logró regresar a la Selección Mexicana y volver a ser el delantero referente del Tricolor.

