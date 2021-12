Chelis culpó a Santiago Solari por impedir la llegada de Sebastián Córdova a Europa

(Video: Cortesía ESPN)

Sebastián Córdova llegó al conjunto de los Tigres de Nuevo León procedente del Club América para el próximo torneo, el Clausura 2022. El futbolista destacó en torneos anteriores y con la llegada de Santiago Solari al banquillo del Ame perdió protagonismo. Fue así, que los rumores a su alrededor empezaron a sonar para una posible salida de las Águilas y su destino parecía poco claro. Fuentes también señalaron que su futuro estaba en el viejo continente por la calidad mostrada a lo largo de su carrera. Quien habló acerca del porqué Córdova no llegó al exterior fue José Luis Sánchez Solá.

El técnico experimentado argumentó distintas situaciones que afectaron al fichaje del mediocampista a clubes internacionales: “Es un jugador que tiene muchas cualidades. Quizás lo que le ande fallando o donde no esté fuerte es en lo mental. Otro factor fue la poca actividad que tuvo en el torneo pasado, también las interrupciones por los torneos de FIFA, asimismo su alto costo pudo influir y la no recomendación de Solari. La relación de Solari en Europa, si es que preguntaron por el jugador, y el entrenador no lo recomendó”.

El timonel que estuvo al mando por distintas etapas con los Camoteros del Puebla, es conocido por sus declaraciones que muchas veces dan de qué hablar. El poblano ha sido directo cuando le toca opinar acerca de futbolistas, cuerpos técnicos o de la Selección Mexicana de Futbol. Por lo que ahora no se quedó con las ganas y sentenció al estratega azulcrema, pues para él, el sudamericano no aportó para el rendimiento de Córdova.

Sebastián Córdova no fue protagonista del equipo desde que llegó Solari al América (Foto: Francisco Guasco/ EFE)

Por otro lado, el nuevo fichaje de los Universitarios declaró el porqué él creía que su camino en Europa estaba ligeramente lejano. En entrevista para el Escorpión Dorado, el hidrocálido comentó que una de las desventajas que tenía para emigrar era su edad: " Ya tengo mi edad. Para emigrar ya me siento grandecito. A mis 25 o 26 años de edad ya tengo que ir a un buen club, no es como que tenga que ir a un club para saltar a otro”.

El medio interior llegó a petición de Miguel Herrera, quien recién cumplió un torneo al mando de los felinos. El Piojo preguntó por la disponibilidad del futbolista y la directiva azulcrema accedió a vender al jugador por no más de USD 7 millones, según fuentes Rubén Rodríguez de Fox Sports. Los Tigres de Nuevo León buscarán rearmar el plantel y culminar un torneo a la altura de su vestuario, ya que cuenta ahora mismo con uno de los mediocampistas más polivalente en el campeonato de la Liga MX.

Por lo que Córdova tendrá que competir entre jugadores como Guido Pizarro, Rafael Carioca, Juan Pablo Vigón, Florian Thauvin, Luis Quiñones, entre otros compañeros canteranos del club regio. El canterano del cuadro de Coapa dijo sentirse motivado por la nueva experiencia que tendrá en la Sultana del Norte y agregó en su llegada al Aeropuerto Internacional de Monterrey que la afición tigre es la mejor del país.

Córdova ya entrena con Tigres y sus compañeros (Foto: Twitter/@TigresOficial)

Herrera ya ha recibido a Córdova con los brazos abiertos y comentó que el jugador se le veía contento y confiado. A falta de dos semanas de iniciar el Clausura 2022, se desconoce cuál será la posición del nuevo elemento. Ya que el Piojo ha sido preferente del sistema 5-3-2. En dicho esquema Córdova no tendría cabida por lo que en días recientes Miguel Herrera comentó que desde que llegó a Tigres, él ha buscado jugar 4-4-2.

Los regiomontanos iniciarán el CL22 ante los Guerreros del Santos Laguna el sábado 8 de enero en el Estadio Corona de Torreón, Coahuila, a las 19:00 horas.

SEGUIR LEYENDO: