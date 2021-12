Drogas, violencia y una cruda confesión de Richarlison sobre su infancia: “Me quisieron pegar un tiro”

Richarlison, jugador del Everton de la Premier League, hizo una cruda confesión sobre su infancia (Reuters/Peter Powell)

Esta vez no fue noticia por sus burlas y cruces dialécticos con los jugadores de la selección argentina. Richarlison se mostró como nunca antes y en una entrevista con un diario español, reveló la dura infancia que vivió, rodeado de drogas, violencia y extrema pobreza. El brasileño confesó que el fútbol le salvó la vida y que sus “ángeles de la guarda” fueron los que lo llevaron por el camino correcto.

“Mi infancia fue muy pobre. Desde pequeño veía a mis padres trabajando todo el día y todos los meses era difícil tener suficiente dinero para llegar al mínimo. Entonces, trabajé desde chico vendiendo golosinas, helados o café para ayudar en casa”, relató el futbolista del Everton de la Premier League.

“Vivíamos en una zona pobre y peligrosa de la ciudad (Nova Venecia). Vi muchas cosas malas como drogas, violencia. Fue muy complicado, pero tenía ángeles de la guarda que siempre me llevaron para el camino correcto. De todos modos, muchos amigos de la infancia terminaron en la cárcel, se metieron en el mundo de las drogas e, incluso, algunos murieron”, reveló el delantero de 24 años.

En diálogo con el diario As, Richarlison hizo una estremecedora revelación: “Me quisieron pegar un tiro”. El futbolista brasileño, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, recordó el difícil episodio que le tocó afrontar con una persona que lo confundió con un vendedor de droga en una zona que no le pertenecía.

Richarlison, uno de los jugadores convocados por Tite en Brasil y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (EFE/Ra�l Mart�nez)

“Volví de la escuela de fútbol con mis amigos y había una persona que pensaba que estaba vendiendo drogas en el área donde él estaba vendiendo. Ahí, me apuntó con la pistola en la cabeza y me amenazó, pero tuve la tranquilidad de explicarle que estaba de camino a mi casa y que no vendía ni consumía drogas. Me quisieron pegar un tiro, pero el fútbol me salvó la vida literalmente. Me soltó, pero estaba muy asustado porque siempre pasaba. Es más fácil hablar de eso ahora, pero fue algo que realmente marcó mi infancia y me animó a recorrer un camino muy diferente al que terminaron algunos amigos, porque no tuvieron tanta suerte como yo”.

Para terminar, Richarlison contó los sacrificios que hizo para poder cumplir el sueño de convertirse en un futbolista profesional y recordó, con orgullo, el día que realizó la primera prueba en el América Futebol. “Fui a hacer una prueba con solo el dinero del pasaje de ida porque la plata para pagar el de vuelta la gasté en comida durante el viaje. Así que di mi vida para conseguir un puesto en el equipo y acabé consiguiéndolo”.

Otras frases de Richarlison:

Su dura infancia : “Nací en una ciudad al norte del estado de Espírito Santo, en el sureste de Brasil. Es un pueblo pequeño, donde mucha gente trabaja en el campo y hay mucha pobreza. Desde muy pequeña veía a mis padres trabajando todo el día para pagar las facturas y todos los meses era difícil tener suficiente dinero para el mínimo, aun con todos sus esfuerzos. Trabajé desde temprana edad para ayudar, vendiendo dulces, helados e incluso recogiendo café con mi abuelo cuando era adolescente”.

El fútbol: “Al mismo tiempo, mis hermanos y yo vivíamos en una zona pobre y peligrosa de la ciudad. Gracias a Dios y a estas personas que me ayudaron, jugué al fútbol, que siempre fue mi sueño, y lo logré. Dar una mejor vida a mi familia y tener un futuro también. Me siento muy privilegiado y afortunado porque podría haber sido diferente”.

Su estado físico : “Mi temporada está comenzando de nuevo. Jugué los primeros partidos, pero terminé lesionado a principios de septiembre y estuve fuera de acción durante más de 40 días. Ahora, me siento más confiado en el campo y completamente recuperado... Ahora, me siento bien, listo para volver a mi mejor nivel y ayudar al club a ganar de nuevo”.

El presente con la selección de Brasil : “Tenemos una generación fantástica de jugadores jóvenes que todavía están evolucionando. Creo que Brasil será muy fuerte en los próximos Mundiales y puede que sorprenda a mucha gente que no cree en nuestro equipo. Estos jugadores están creciendo en sus clubes y asimilando lo que es vestir la camiseta de la selección junto a jugadores como Neymar, Casemiro, Thiago Silva, en definitiva. Todavía tenemos mucho trabajo que hacer”.

Tite : “Tenemos un grupo muy fuerte. Son grandes opciones en todos los sectores del campo y Tite ha estado haciendo un trabajo increíble por delante de la selección nacional. No es de hoy. Sus números son fantásticos hasta ahora y esperamos tener un equipo muy fuerte en la próxima Copa del Mundo. Es un entrenador muy inteligente y, además, un tipo que habla mucho y guía a los jugadores en su conducta dentro y fuera del campo”.

El próximo mundial de Qatar 2022 : “Mi objetivo es hacer el mejor trabajo posible aquí en el Everton para poder lograr cosas buenas para el club y seguir siendo recordado por la selección brasileña. Tengo muchas ganas de estar en la próxima Copa del Mundo, jugarla es mi sueño de infancia, y para eso necesito trabajar cada vez mejor, estar en buena forma porque la competencia es muy dura. Cualquiera que quiera estar allí tendrá que estar en su mejor momento”.

Personalidad : “Siempre viví el momento y trabajé duro para tener las oportunidades que tuve en la vida y trato de aprovechar cada una de ellas de la mejor manera posible. Cuando llegué a Europa, supe que sería un mundo completamente diferente, porque necesitaría conquistar mi espacio nuevamente. Y fue así en Watford, Everton y en la Selección Brasileña. Cada día es un nuevo objetivo, pero si me preguntabas al principio si me imaginaba llegar donde estoy hoy, no lo creo. Sin embargo, nunca me rendí”.

