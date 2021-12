Pavel Pardo descartó su llegada al América como presidente deportivo

Pavel Pardo no llegará al Club América por ahora (Foto: Isaac Esquivel/ Cuartoscuro)

América no vive su mejor momento; la eliminación de la liguilla y la nula obtención de trofeos este semestre pusieron sobre la mesa el posible cambio en la dirección deportiva. Santiago Baños, quien se mantiene como el Presidente Deportivo, ha sido fuertemente criticado por la afición americanista.

Pavel Pardo fue uno de los nombres que más sonó para relevar al directivo debido a su conexión con la identidad azulcrema. El mexicano fue capitán del equipo y se ganó a la afición a base de brillantes actuaciones. Sin embargo, el histórico ex jugador salió a desmentir su llegada.

“No me interesa, hoy por hoy el ser Director Deportivo del América, eso que esté muy claro, porque luego hay malinterpretaciones y la verdad es que no aspiro a ser Director Deportivo del América”, aseveró Pardo en conferencia de prensa.

Santiago Baños fue ratificado en su puesto de Presidente Deportivo Foto: Instagram/@pasion.azulcrema12)

A pesar de la molestia de múltiples sectores americanistas, Santiago Baños fue ratificado en su puesto, por lo que la llegada de un nuevo elemento a la directiva águila se imposibilitó.

No obstante, el mundialista mexicano declaró que para él es un halago que lo coloquen como un candidato para un puesto de tal calibre, pero sus objetivos ahora son otros.

“Obviamente agradezco el cariño de la gente, porque el cariño de la gente y la prensa, que me tienen muy bien catalogado y visto para ser un candidato, pero yo soy el primero en no candidatearme. Hoy no me interesa ser Director Deportivo”, explicó Pardo.

Pardo hoy es un embajador de la Bundesliga (Foto: Especial)

Dejando claro qué es lo que no hará en este momento como llegar a las Águilas también fue contundente sobre aquello que sí quiere realizar. La exportación de jugadores mexicanos a ligas europeas, más precisamente a la alemana, eso es en lo que centra su interés.

“Sí soy un embajador de la Bundesliga, donde sí me interesa que vayan más jugadores mexicanos a la Bundesliga, ese es mi objetivo más grande, más que ser el Director Deportivo del América”.

El mexicano declaró que la competencia alemana ve con buenos ojos al balompié nacional; de igual forma señaló que una de las carencias en el futbolista local es la mentalidad, y es tan grave que no permite el progreso a nivel de selecciones.

“La Bundesliga ve con muy buenos ojos la liga mexicana. Encuentra en el jugador mexicano esta calidad que tiene el jugador mexicano. Esa parte mental, es la que nos hace falta para poder, a nivel selección y a nivel internacional, dar esos siguientes pasos. Los alemanes ven a México, no solo en la selección mayor, en las selecciones menores y desde ahí empiezan los scouts. El futbol mexicano es bien visto en las Bundesliga y saben de la calidad”, sentenció el ex mediocampista.

Pardo dijo que Córdova tiene la posibilidad de dar el salto a Europa (Foto: Scott Wachter/Reuters)

Así también dio una pequeña lista de algunos futbolistas mexicanos que tienen la calidad para jugar en la Bundesliga de Alemania. Entre los que Pardo ya ha visualizado se encuentran Sebastián Córdova, César Montes, Eduardo Aguirre, Carlos Acevedo y Luis Romo.

“Hay jugadores muy interesantes siempre que estamos con el seguimiento. Hay jugadores que hoy ya están en Selección Nacional. Carlos Acevedo, César Montes, que para mí es un jugador que viene, que lo ha hecho muy bien, no solo en su equipo, también en la selección para poder estar en Bundesliga”.

“Sebastián Córdova, Luis Romo me parece que es un jugador también bastante interesante que puede, sobre todo el perfil, con esa dinámica, con ese empuje que tiene para poder jugar en Bundesliga. Eduardo Aguirre también es interesante, y bueno, otros cuantos más que están y que para mí tienen el nivel de poder estar en la Bundesliga”, finalizó el el futbolista retirado.

