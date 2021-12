Cómo será el calendario para el Clausura y el Apertura 2022 de la Liga MX

La Liga MX realizó modificaciones en su calendario para beneficiar a México en caso de un pase a Qatar 2022 (Foto: Hilda Ríos/EFE)

Este lunes se llevó a cabo la Asamblea de Dueños de la Liga MX y en ella se tomaron algunas determinaciones de cara a los futuros proyectos de la competencia nacional. Uno de los más trascendentes es la calendarización de los próximos torneos, tomando en cuenta que en noviembre de 2022 inicia la Copa del Mundo en Qatar.

El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, detalló cuándo iniciará y finalizará tanto el Clausura 2022 (torneo próximo) como el Apertura 2022 (certamen que originalmente se empalma con el Mundial de Qatar 2022).

“El Clausura 2022 iniciará 7,8, 9 de enero y las jornadas 8 y 15 serán dobles, y la final se jugará el 29 de mayo. Y el Apertura 2022 arranca 1, 2 y 3 de julio y la final será el 6 de noviembre por el día limite que es el 14 para liberar jugadores para el Mundial y la Selección Mexicana tenga las mayores ventajas posibles”, explicó Mikel Arriola ante los medios de comunicación.

Mikel Arriola ya había manifestado su deseo por apoyar al Tri a través de algunas estrategias como la modificación del calendario (Foto: Jorge Núñez/EFE)

Este ajuste de fechas responde a la necesidad y apoyo que el comité de la liga mexicana intenta brindarle a la Selección Nacional en su posible participación de la justa internacional.

Si se toma de referencia este torneo (Apertura 2021) con su símil del futuro, en la edición que aún no acaba, el primer partido de la jornada 1 fue el 22 de julio, mientras que en la nueva edición será el día 1 de dicho mes, pero en 2022. No suena a que exista la gran diferencia, sin embargo, hay que tomar en cuenta a las jornadas dobles y fechas FIFA futuras.

“De lo que se trata aquí es que el técnico mexicano no tenga condiciones asimétricas respecto a los otros técnicos con los que compite, y tengan la seguridad de que ahí estaremos apoyando como siempre y con todo el reconocimiento a los clubes de la Liga BBVA Mx”, manifestó hace algunos días el directivo a Milenio.

La selección de México aún no sella su pase al mundial (Foto: José Cabezas

El apoyo fue integral, o al menos así lo hizo saber Arriola, quien confirmó que hubo unidad por parte de los directivos y con los dueños de los clubes: “Lo que se pudo percibir en los 18 dueños es el gran compromiso con la selección nacional, se tuvieron juntas con los 18 clubes, presidentes y directores deportivos y estamos ante una aprobación unánime del calendario”, añadió.

También se tocaron otros temas como el repechaje y los extranjeros en el balompié nacional. Respecto al primer tópico, el presidente de la competencia aseveró que se mantendrá por lo menos en ambas competencias de 2022, a pesar de que fue un elemento sumamente cuestionado del Grita México A2021.

América y Atlético de Sn Luis son dos de los equipos con más extranjeros en la Liga MX (Foto: Victor Cruz/EFE)

Los futbolistas extranjeros en la liga mexicana también han despertado múltiples polémicas sobre si favorece o no a la competencia. Ante tal hecho, se había planteado que para el Apertura 2022 el número reglamentario de no mexicanos en un plantel bajara de 10 a 9 en una plantilla y de 8 a 7 en el terreno de juego.

Sin embargo, esta pretensión no tendrá cabida cuando se tenía presupuestada. Arriola confirmó que habrá una prorroga de un año para consolidar esta iniciativa: “El pleno aprobó, que por el ciclo mundialista y para apoyar a los clubes que no han podido conformar sus plantillas, dar una temporada de espera para la reducción de jugadores NFM (no formados en México). Por lo anterior, para la temporada 2022-2023, se mantiene en 10 el registro de jugadores y ocho en terreno de juego”.

