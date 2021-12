Cassano reveló que Cristiano Ronaldo lo increpó por WhatsApp y lo comparó con Messi en su descargo

Cristiano Ronaldo le envió un mensaje de WhatsApp a Antonio Cassano para pedirle respeto.

No es la primera vez que Antonio Cassano es noticia por opinar sobre Cristiano Ronaldo pero nunca había llegado tan lejos. El ex futbolista italiano, quien hace poco más de un mes excluyó a CR7 de la lista de mejores de la historia, reveló que en estos días recibió un mensaje del astro portugués a través de WhatsApp y no dudó en hacer su descargo en una transmisión en vivo a través de BoboTV, el canal Twitch de su amigo Christian Vieri.

Cassano, de 39 años, retirado desde 2017, había elegido a los mejores futbolistas de todos los tiempos sin incluir a Cristiano, quedándose con Messi, Pelé, Maradona, Cruyff y Ronaldo Nazario, lo que no le habría gustado para nada al artillero portugués que superó los 800 goles en su carrera. Según lo que contó Il Bambino, se lo manifestó en unos mensajes.

“Cristiano me escribió por Whatsapp pidiendo más respeto por todo lo que ha ganado y por los goles que hizo. A mí no me da miedo decir la verdad, me enfrento al mundo entero, desde el Papa al último de esta tierra”, disparó Cassano.

Y su respuesta en plena transmisión de Twitch fue muy contundente. Incluso, lo comparó con Lionel Messi: “Me dijo que él marcó 750 goles y yo solo 150. Querido Cristiano, te digo una cosa: lo tienes todo, vive más tranquilo y relajado. Haz como Messi, al que le da todo igual, en lugar de escribirme”.

Antonio Cassano volvió a opinar sobre Cristiano Ronaldo y comparó su actitud con la de Lionel Messi (Foto: REUTERS)

Según comentó el ex jugador de AS Roma, Real Madrid, AC Milán, Sampdoria e Inter de Milán, entre otros clubes, fue a través de Gianlugi Buffon que CR7 consiguió su número. Pero insistió en que no tendría que haberse preocupado en enviarle un mensaje. “Le pregunté a Gigi (Buffon) cómo podía tener mi número y él me confirmó que se lo había dado al jefe de prensa, que se lo pasó a Cristiano. Buffon y Chiellini saben que esto me hizo enfadar. ¿Cristiano, pero a ti qué te pasa? ¿Qué problema tienes?”, apuntó.

Al cerrar el tema, Antonio Cassano insistió que el astro portugués, quien se ha convertido en un goleador fenomenal y todavía brilla en la élite con 36 años, no es un jugador de su agrado. “Nunca le he faltado al respeto, ni como hombre ni como futbolista. No me gusta, hay 50 jugadores que me gustan más que él, ¿y qué?”, aseveró.

