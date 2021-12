Mayweather explotó contra Canelo y el supuesto dopaje: “No sé si estaba limpio” (Foto: Instagram @cabelo // Twitter @ahorargentina)

Una de las rivalidades más importantes y efímeras del boxeo actual envuelve a Saúl Álvarez y Floyd Mayweather Jr, quienes se enfrentaron en 2013 con un victoria para el estadounidense por decisión divida, pero que no pudo tener una revancha por la edad y los compromisos del Money.

Esta derrota es la única de Canelo a lo largo de su carrera y uno de los resultados que más presume Mayweather actualmente, pues aunque ya no estaba en su mejor momento, pudo derrotar a quien hoy es considerado uno de los mejores libra por libra, por lo que constantemente se encarga de ponerlo sobre la mesa.

Este tipo de declaraciones siempre resaltan cuando le cuestionan sobre el nivel del pugilista tapatío, a quien continuamente le dedica comentarios negativos y que ponen en duda su reputación y profesionalismo, tal como ocurrió en la última rueda de prensa que ofreció.

Floyd Mayweather atacó a Canelo Álvarez por su pasado positivo en prueba de antidoping (Foto: Youtube/FightHype)

Al ser cuestionado sobre qué es lo que ve de él en Canelo Álvarez, a pesar de que respeta su trabajo, el estadounidense declinó la pregunta y se enfocó en reconocer a sus compatriotas que no han tenido el mismo reconocimiento, para después encaminar su respuesta a las polémicas que ha tenido el mexicano en pruebas antidoping.

“Canelo es uno de los mejores, pero no es el único y (hablar sólo de él) no está bien. (...) Siempre estamos: ‘Canelo, Canelo, Canelo’, ‘esteroides, esteroides, esteroides’, y todos ustedes no hablan de eso”, afirmó Mayweather en la previa de la pelea entre Gervonta Davis vs Isaac Cruz.

Posteriormente puso en duda que no haya consumido sustancias prohibidas en otras peleas que haya ganado e incluso se atrevió a decir que ganarle fue una cosa sencilla en el 2013.

“No sabemos realmente a todos los peleadores que venció y que pudo no haber estado limpio en muchas de esas peleas. Estamos ‘Canelo, Canelo, Canelo’, pero vamos hombre, ese niño fue pan comido”

Canelo Álvarez se convirtió en el primer boxeador en unificar todos los cinturones del peso supermedio (Foto: EFE/CAROLINE BREHMAN)

El tema del supuesto dopaje de Canelo Álvarez estalló en el 2018, cuando de manera sorpresiva recibió una notificación por la Comisión Atlética de Nevada en la que recibía una sanción por haber encontrado restos de clembuterol durante un examen antidoping, todo a dos meses de que se llevara a cabo la revancha contra Gennady Golovkin.

El clembuterol es un fármaco que a grandes rasgos puede funcionar para hacer crecer la masa muscular, por lo que está prohibido internacionalmente para su uso en disciplinas profesionales; sin embargo, esta sustancia es común que se presente en algunas carnes comestibles debido al tratamiento que le dan al animal cuando está vivo.

“Como parte de las pruebas voluntarias con las que Canelo Álvarez insistió antes de la pelea del 5 de mayo, uno de los resultados dio positivo por niveles de clembuterol, en línea con la contaminación de la carne que ha afectado a decenas de atletas en México en los últimos años”, afirmó la promotora de Álvarez en aquel entonces, Golden Boy Promotions, durante un comunicado.

Canelo Álvarez cayó por decisión dividida ante Floyd Mayweather Jr en 2013 (Foto: AP)

Para culminar con los ataques al mexicano, el Pretty Boy expresó su total desacuerdo por el reto que anunció Eddy Reynoso para pelear con el campeón del peso crucero por el CMB, Ilunga Makabu, ya que de acuerdo con sus palabras, estaba evitando a David Benavidez.

“Canelo es un luchador tremendo, pero en mi opinión personal, está esquivando a David Benavidez. ¿Me gusta esta pelea (contra Ilunga Makabu)? Absolutamente no. Queremos ver a Benavidez”, sentenció el norteamericano.

