El día que el Dr. García intentó imitar la labor de Martinoli como reportero de TV Azteca

Luis García quiso adentrarse en la labor del periodista. (Foto: Instagram/@garciaposti)

Luis García es uno de los rostros más reconocibles en el mundo de la comunicación deportiva. Su experiencia como ex jugador le ha permitido externar sus opiniones durante más de 20 años en las pantallas de TV Azteca. En la empresa del Ajusco ha hecho una dupla de época junto a Christian Martinoli, que también creció de la mano de García.

El Doctor se integró al equipo de Los Protagonistas tras retirarse en el Puebla en 2001 y José Ramón Fernández encontró en ellos dos, García y Martinoli, a dos grandes rostros de cara al futuro. Una vez en el equipo estelar, Luis de inmediato se implicó en los debates que tenían lugar en una mesa plagada de personalidades como Rafael Puente Suárez, Roberto Gómez Junco y Emilio Fernando Alonso.

Fue en ese periodo que tuvo algunos roces y discusiones con quien años más tarde sería su pareja ideal: Christian Martinoli. El momento cumbre llegó en la final de la Copa Libertadores 2001, en la que Cruz Azul enfrentó a Boca Juniors. “Estábamos en la previa de la final y me dijo Luis que quería ver lo que hace un reportero”, recordó Christian Martinoli en el documental Mis tres vidas.

Luis García lleva dos décadas en la comunicación deportiva. (Foto: Instagram/@garciaposti)

Por su parte, el Doctor estaba convencido de que tenía que adentrarse en todo lo relacionado con la labor reporteril. “Quiero conocer esta parte del periodista”, contó Luis García. “Me lleva al entrenamiento de Cruz Azul, de Boca, a la conferencia de prensa. Y le digo: ¿A qué hora comemos?’”, continuó el ex futbolista. Después de todo el trajín del día, García comenzó a irritarse por no haber comido durante todo el día, y eso también generó una tensión entre el comentarista y Martinoli.

García no se sentía nada a gusto y le recriminó a Martinoli por la situación y por no haberle advertido de que las cosas podían presentarse de ese modo. “A las cinco de la tarde, ya acabamos. Vamos a un restaurante. Y todo cerrado. Yo lo quería matar”, soltó Luis ya en un tono que también desencadenó la natural molestia de Martinoli.

“Me dijo que yo me sentía el rey de Buenos Aires, que era un nefasto”, recordó Martinoli, que no dudo en responderle en el mismo tono y de manera contundente. “Si quieres nos echamos una pizza en cualquier esquina. Yo no dictamino los horarios, yo te ofrecí de comer, te estás muriendo de hambre porque no has tragado nada. Yo te advertí que, si querías hacer trabajo de reportero, las cosas son así”.

“Llegó muy humilde, todo lo que no eres como futbolista, luego se le fue quitando. Aportaba frescura, aportaba conocimiento”, mencionó Martinoli sobre el debut de García en la televisión

Martinoli y el Doctor García han conformado "una pareja ideal", en sus propias palabras. (Foto: YouTube/ Dr. García)

Después de aquel altercado que se subió bastante de tono según los testimonios de ambos, llegó un periodo de adaptación en que el ambos compartieron cada vez más pantalla. La llegada de García al Morelia, como presidente deportivo, puso pausa a esa relación que luego reanudó en el Mundial de Alemania. A partir de ese momento ambos comentaristas fueron asiduos en las transmisiones de partidos de la Liga MX y, desde luego, de la Selección Mexicana.

Hasta el día de hoy conforman la dupla estelar de TV Azteca y se han integrado otros analistas que han sumado a la química grupal: desde Jorge Campos hasta Luis Roberto Alves Zague, pasando por Antonio Rosique y Carlos Guerrero.

SEGUIR LEYENDO: