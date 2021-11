Del “Fuera Baños” al “Fuera Solari”: los reclamos de la afición al América

Los aficionados de las Águilas están descontentos con los resultados de Santiago Solari (Foto: Carlos Ramírez/EFE)

La eliminación del América a manos de Pumas en los cuartos de final de este Grita México Apertura 2021 ha calado hondo en el corazón de la aficionados azulcremas, quienes han hecho notoria su desaprobación por la gestión deportiva actual en el club. Este lunes 29 de noviembre el equipo realizó trabajos físicos en las instalaciones de Coapa y las criticas no se hicieron esperar.

Después de que la institución compartiera imágenes de la sesión de entrenamiento de los jugadores en sus cuentas oficiales de redes sociales, algunos aficionados aprovecharon para señalar culpables y cuestionar los malos resultados en las últimas dos liguillas. Diversas personas mostraron su inconformidad con el presente del equipo y solicitar cambios en la directiva.

“No se dan cuenta que con esas decisiones que toman están perdiendo aficionados y matando el Americanismo, en serio da pena este club con esa directiva y jugadores que no tienen el nivel para portar la playera del equipo más grande de México”, se puede leer en una de las respuestas del video de los azulcremas.

Los seguidos azulcremas se quejaron en redes por la gestión actual del club (Foto: Captura Twitter)

Los dirigidos por Santiago Solari lograron concretar con títulos su superioridad mostrada en el torneo regular. Las Águilas se alzaron como el superlíder tras las 17 fechas disputadas y entraron a la liguilla como el máximo favorito para luchar por el campeonato, sin embargo, los Pumas sorprendieron a todos y eliminaron a los de Coapa a pesar de entrar a la fiesta grande clasificado como el lugar número 11 de la tabla.

Con esta situación, la fanaticada de inmediato comenzó a solicitar cambios en el interior del club e incluso se ha exigidos la renuncia de muchas de las cabezas directivas del conjunto azulcrema. “A estas horas (14:40hrs), ¿Cuántas cartas de despido ya entregaron? No digo renuncias, porque NADIE tiene los tamaños para presentarla.”, escribió un seguidor de los de Coapa.

Hasta el momento los directivos de la institución no se han hecho presentes para encarar la derrota contra los universitarios y la eliminación de la competencia. Únicamente se compartió vía Twitter un comunicado a manera de “disculpa” a todos los aficionados por la actuación del equipo en la liguilla y la escases de títulos en los últimos tres años. Además, señalaron que podían vislumbrase cambios importantes, sin embargo, todavía no se hace oficial ningún movimiento en alguna de las áreas del club.

A pesar del fracaso de las Águilas, ningún miembro del equipo ha dejado su cargo (Foto: Captura Twitter)

Los principales señalados son el presidente deportivo y el entrenador en turno. Ya en meses pasados algunos seguidores se habían lanzado en contra de Santiago Baños por sus decisiones deportivas y seguido se ha visto viralizado en redes el #FueraBaños. Incluso han llamado al dueño del club, Emilio Azcárraga, exigiendo que tome acción para cambiar lo visto hasta ahora.

“#FueraBanos #FueraSolari Y fuera todos esos jugadores que llevo Baños, no tienen ni la más remota idea de lo que significa el América están pisoteando la historia de este club.@eazcarraga has algo, estos ineptos no sirven para nada, te están haciendo gastar en vano”, señalaron los fanáticos a través de Twitter.

Solari y Baños son los principales señalados por la eliminación del América (Foto: Captura Twitter)

El estrega argentino Santiago Solari también ha recibido fuertes críticas desde el americanismo y sobre todo de distintos personajes de los medios nacionales. A pesar de que sus estadísticas arrojan que su trabajo ha sido adecuado, el equipo Águila ha fallado en los momentos importantes y eso ha generado que no se logre el principal objetivo planteado para el club desde el inicio de cada temporada, el título de liga.

