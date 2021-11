Qué se compró el Checo Pérez con su primer sueldo de Fórmula 1

Checo Pérez declaró que con su primer sueldo compró un reloj (Foto: Hamad I Mohammed/Reuters)

Las facetas de la vida son más que una sola cara, por ejemplo, Sergio Checo Pérez, más allá de ser un piloto de carreras en la competencia más importante del mundo, como lo es la Fórmula 1, es también un padre de familia y un amante de los relojes.

En una reciente entrevista para la revista GQ, Pérez declaró ser un fanático de los relojes; además, señaló que mantiene un ritual para los momentos especiales en su vida. A manera de festejar lo importante Checo compra relojes, en eso fue en lo que destinó su primer sueldo, en un reloj.

El piloto de Red Bull no dio detalles acerca de las características de aquel primer reloj, pero dijo que tenía uno personalizado después del GP de México.

“Cada reloj representa algo en mi vida y en la carrera de México TAG Heuer me regaló uno creado para mí, así que estoy feliz de tener esa pieza para recordar ese día”

Checo Pérez tuvo que buscar fuera de México las oportunidades para alcanzar su sueño de ser piloto de Fórmula 1 (Foto: Twitter/@ChecoPerezNews)

Checo también manifestó que, para recordar, no importa tanto qué tipo de pieza sea, el valor se encuentra en su peso simbólico. A su vez, el mexicano señaló que no es un hombre apegado a la moda o marcas, pero cuando se trata de los accesorios a la muñeca la historia es distinta.

“No soy muy cercano a la moda. Mi clóset es blanco, negro y azul; pocos colores. No me gusta llevar marcas, pero con los relojes es otra historia. En un momento decidí que cada que me pasara algo muy especial o importante en mi vida, lo celebraría comprando un reloj. Buscaba darle un significado al hecho, sin importar tanto la pieza, sino recordar. Compré una pieza con el primer sueldo de mi vida, en mi primer podio de F1, en mi primera victoria, en el nacimiento de mis hijos, en mi boda”, afirmó quien se ubica cuarto en la clasificación mundial de pilotos.

La temporada 2021 está por finalizar y Pérez aún sueña con colarse dentro de los tres mejores corredores del mundo, pero primero deberá ganar una feroz batalla con el finlandés, Valtteri Bottas, además de apoyar a su coequipero, Max Verstappen para ganar el título y destronar a Lewis Hamilton.

Checo Pérez podría finalizar la temporada dentro del top 3 mundial (Foto: Twitter/@SChecoPerez)

En varias ocasiones se le ha visto a Pérez lucir diversos accesorios en su muñeca. Tanto es su gusto por ellos que incluso ha colaborado en el diseño de alguno. El “TAG Heuer Carrera Tourbillon Sergio Pérez” es una pieza que cuenta con la inspiración de Checo, quien se involucró en la parte del diseño.

Ese reloj es limitado a dos piezas, una de ellas fue regalada al corredor mexicano de Red Bull y la otra fue otorgada a la Fundación Checo Pérez para una subasta.

En la entrevista para GQ Pérez también habló de lo que representó haber tenido éxito en el Gran Premio de México, incluso dijo que fue como un sueño para él y se atrevió a decir que la afición mexicana es la mejor de todas.

“Es irreal lo que me pasó. Suena a cliché, pero soñé con este instante y nunca lo imaginé tan perfecto. Es increíble. Siempre trabajo por más y lo di todo para que sucediera. Creo que fue un gran día para el país, para mí, para mi familia y para toda la afición que me ha apoyado desde el día uno, así que lo he disfrutado muchísimo. Sin duda, los mexicanos son la mejor afición y nos merecemos festejar”, sentenció el tapatío.

