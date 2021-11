HBO Max dejó a usuarios sin Champions League y así reaccionaron con memes

(Foto: REUTERS/Craig Brough)

En una de las jornadas más atractivas de la UEFA Champions League, la plataforma que emite la señal de los partidos (HBO MAX) dejó de servir. Cabe resaltar que se disputaba uno de los juegos más esperados: el Paris Saint Germain de Messi, Neymar y Mbappé se medía ante el Manchester City de Pep Guardiola.

Los usuarios en redes demostraron su molestia y, a través de redes sociales, se quejaron del servicio de HBO. Algunos hasta crearon memes de la situación.

La señal se vio interrumpida, quien quisiera ver alguno de los encuentros programado para las 14:00 horas (tiempo del centro de México) se toparía con la leyenda: “Este evento en vivo aún no ha comenzado”. Ninguna imagen de los juegos, solo una ilustración de la copa europea.

Fue hasta después de 30 minutos que la plataforma resurgió y pudo transmitir imágenes. No obstante, los suscriptores de HBO ya se habían perdido las actividades de sus equipos favoritos.

Durante el tiempo que las imágenes no se pudieron plasmar en las pantallas de los usuarios, el partido más atractivo de la jornada: PSG vs Manchester City, se mantuvo 0 a 0 pero con vibrantes acciones. Otros cotejos que mantuvieron el cero en sus marcadores fue el Liverpool vs Porto y el Atlético de Madrid en contra del Milán.

Por otro lado, el Real Madrid, en su compromiso frente al Sheriff Tiraspol se adelantó 2 a 0 con una anotación de David Alaba y un brillante gol de Toni Kroos. Asimismo, el RB Leipzig en los iniciales 30 minutos se fue al frente 3 a 0 en su duelo contra el Club Brujas, y en el tiempo añadido de la primera mitad colocaron el 4 por 0.

Ya restablecida la señal, las críticas no cesaron para HBO MAX. Ahora ya los señalamientos no era para la transmisión de imágenes; usuarios en redes expusieron su molestia por las narraciones y alegaron que la experiencia en esa plataforma no es la más optima. Raoul Pollo Ortiz fue uno de los más atacados en Twitter.

“#TNTSportsMex #HBOMax último Twitt ya basta de tanto hate @RaoulPolloOrtiz parece retrasado mental diciendo mil veces “Mr Champions” cuando habla de CR7, ya wey ya sabemos no necesitas decirlo cada 5 seg , aburres”, escribió un usuario.

