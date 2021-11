Así recordó Faitelson a Diego Maradona a un año de su muerte

Maradona representa uno de los futbolistas más importantes en la historia del balompié (Foto: Mariana Nedelcu/Reuters)

Hoy 25 de noviembre de 2021 se cumple un año de la partida de uno de los personajes más trascendentes en la historia del futbol mundial: Diego Armando Maradona. A los 60 años, el ex futbolista falleció en su natal Argentina y los mensajes del recuerdo no se han hecho esperar. Diversas personalidades han mandado mensajes recordando al histórico número 10.

David Faitelson, uno de los periodistas deportivos de mayor impacto en México, también se dio la oportunidad de rememorar a Diego Maradona. En su cuenta oficial de Twitter, Faitelson resaltó su legado como deportista y no entró en detalles sobre lo que su vida personal fue. Sin embargo, lo etiquetó como un dios y como un demonio al mismo tiempo.

“Genio y figura… Dios y demonio… Diego Armando Maradona fue lo que tuvo que ser… El futbol jamás lo olvidará…”.

Así etiquetó David Faitelson a Diego Armando Maradona (Foto: Twitter/@Faitelson_ESPN)

Cuando el Pelusa murió, el periodista de ESPN dedicó un discurso en el cual detallaba algunos de los aspectos más importantes de su figura. Faitelson, fiel a su costumbre, no dejó punto sin análisis y señaló que aquellos “oscuros” en la figura del argentino eran necesarios para comprender plenamente lo que representaba.

“No podemos separar el legado de Maradona, tanto dentro como fuera de la cancha, porque mucha gente quiere separar las vidas y no es posible. Uno no habría sido posible sin el otro, eso es evidente...Un Maradona que mostraba la parte más vulnerable, flaca, terrible del ser humano y ese Maradona también existió y no podemos dejarlo de lado”, reflexionó David Faitelson para La Mirada de Faitelson un año atrás.

Es cierto que al campeón del mundo en México 1986 se le ha admirado por ser uno de los más talentosos en el balompié. Y también ha sido señalado por situaciones fuera del campo, para David Faitelson, comprender estas “dos caras” es necesario para dimensionar quién fue realmente Diego Armando Maradona.

David Faitelson recordó a Diego Armando en su aniversario luctuoso (Foto: @ESPN)

Faitelson, a diferencia de muchos otros, pudo convivir de cerca con el Diego. El ex futbolista y ex técnico argentino tuvo un periodo en México, fue en 2018 cuando arribó a Sinaloa para tomar el mando de los Dorados, equipo de la liga de ascenso.

El periodista ha contado la anécdota de cómo fue que llegó a entrevistar a un histórico del futbol mundial. En alguna ocasión, en un hotel al sur de la Ciudad de México, Faitelson vio la oportunidad de sentarse a charlar con el Pibe de Oro. Para lograrlo, se tuvieron que desembolsar USD 10 mil, además de realizar dicha entrevista a las 4 de la mañana, al menos así lo detalló Faitelson en ESPN.

“Hablé a la oficina de José Ramón (Fernández) y cuando les dije son USD 10 mil, me colgaron el teléfono. Volví a llamar y les dije es la oportunidad que tenemos de tener a Diego en exclusiva, no va a ver nadie porque son las 4 de la mañana vamos a estar solos con él...“Al final terminó llegando alguien en un taxi con un maletín, y se los dimos a Guillermo Coppola, en aquel momento su representante. Yo estoy seguro que al final Diego nunca vio esos 10 mil”, expresó Faitelson para la cadena en la que trabaja.

Además de Faitelson, el mundo afín al balompié ha dado mensajes, realizado homenajes, etcétera. Por ejemplo, clubes como el Napoli, la Selección de Argentina o el propio Lionel Messi han conmemorado el recuerdo de D10S.

