Cuando Faitelson acusó de “vendido” a un comentarista de ESPN durante la emisión del Mundial 2014

David Faitelson siempre se ha caracterizado por su estilo polémico. (Foto: Instagram@davidfaitelson_espn)

David Faitelson es un especialista en armar polémicas. Cada vez que tiene la palabra sus compañeros pueden dar por descontado que se aproxima alguna aseveración peligrosa. El estilo de David resulta tan potente como innegociable. Así era en sus años en TV Azteca y así ha sido desde que llegó a ESPN en 2007, de la mano de su maestro: José Ramón Fernández.

Aunque su periodismo se caracteriza por ser muy directo y estridente, ha habido diversas ocasiones en las que sus compañeros se han puesto al “tú por tú” con Joserra. Es ahí cuando todo suele volar en mil pedazos. Como si fuera boxeador, a Faitelson le encantan los intercambios de golpes. Entre más espectáculo, mejor. Nada le incomoda.

Uno de los periodistas que no soportó el carácter de Faitelson fue Jorge Ramos, que decidió hacerle frente en más de una ocasión y discutir con él hasta las últimas consecuencias. La primera gran pelea entre ambos se dio en el Mundial de Sudáfrica 2010, pero el clímax de la rivalidad llegó cuatro más tarde, también en una Copa del Mundo, la de Brasil 2014.

David Faitelson es el alumno más destacado de José Ramón Fernández. (Foto: Youtube/ESPN Deportes)

Todo comenzó gracias a un discusión sobre Luis Suárez y la selección de Uruguay en una emisión de Futbol Picante. Faitelson mencionó que la mordida de Suárez a Giorgio Chiellini tenía que ser sancionada de una forma ejemplar. En contraparte, Ramos, que es uruguayo, le mencionó que un futbolista no podía ser tomado con un ejemplo de vida y que las críticas estaban sobrepasando el aspecto profesional.

La discusión siguió por esa vía. De pronto, Ramos le mencionó a Faitelson que siempre ha sido crítico con el futbol mexicano y que se ha excedido con diversos jugadores, entre ellos con Cuauhtémoc Blanco. “Usted se ganó la vida criticando”, le dijo Ramos a Faitelson. El mexicano respondió: “Me gané la vida haciendo periodismo, señor Ramos. Me ha costado mucho trabajo. No me gané la vida criticando”.

Ramos no se detuvo y decidió ir para adelante. Fue así que le dijo a Faitelson: “Sí, periodismo negativo, periodismo desde una trinchera”. En ese momento, David encontró el momento ideal para asestar un golpe letal. “Y se puede hacer también periodismo vendido, señor Ramos. O periodismo de relaciones públicas, que yo sé que es el usted hace en Miami”, disparó Faitelson.

Jorge Ramos increpó a David Faitelson y lo culpó de tener mala fe con los uruguayos (Foto: Captura de pantalla/ Youtube/ @ESPN Deportes)

Ambos periodistas continuaron con su discusión por unos momentos más. La tensión era visible en toda la mesa. Ramos le pidió a David que le diera nombres y ejemplos. “Mejor me callo. No vale la pena lastimarnos más, señor Ramos”, dijo David en un intento de calmar las aguas. Ramos, sin embargo, al sentirse ofendido por la insinuación siguió a la carga. “¿Usted saber hacer periodismo vendido? Es un cobarde. Está actuando con cobardía”.

Todavía más adelante continuaron con la pelea, aunque José Ramón Fernández les dijo que se calmaran. Ramos le insistió a David Faitelson que si estaba seguro de que él hacía un periodismo vendido o de relaciones públicas, que le dijera con quién, que diera nombres. Cabe recordar que en Sudáfrica 2010 el motivo de la riña también había sido Luis Suárez.

En aquel momento por la mano que metió contra Ghana y que significo el adiós de Suárez de la Copa del Mundo. Más adelante, en partidos de la selección mexicana, Ramos y Faitelson han tenido otros fuertes cruces, aunque nunca llegaron ni al tono ni al nivel de acusaciones de aquel programa en Brasil. Lo más cercano fue una emisión de 2016 en la que el charrúa llamó “estupidito” a Faitelson en un debate sobre el Tri.

