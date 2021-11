Por qué José Juan Macías podría tener los días contados con el Getafe

El delantero mexicano no ha terminado de encajar en el futbol español (Foto: Kiko Huesca/EFE)

Lo que parecía uno de los fichajes mexicanos más prometedores en el viejo continente terminó por convertirse en un camino tortuoso y con diferentes baches. José Juan Macías, ex delantero de las Chivas del Guadalajara emigró rumbo a España para fichar con Getafe en búsqueda de posicionarse con un referente en la ofensiva del equipo, sin embargo, luego del primer semestre de la temporada, su futuro en Europa podría estar tambaleándose.

El mes de diciembre sería uno de los momentos decisivos de la carrera del atacante en el futbol europeo, pues de no llenarle el ojo al cuerpo técnico y a la dirigencia del club, podría estar cerca su salida del conjunto Azulón y un posible regreso a la Liga MX. Hasta el momento, Macías no se ha terminado de adaptar a la competencia española y sus oportunidades dentro del terreno de juego cada vez son más irregulares.

JJ disputó 200 minutos de 720 posibles bajo el mando del entrenador Michel González, quien fue una de las principales razones por las que el delantero azteca llegó a Getafe. Sin embargo, la falta de resultados positivos culminaron en la destitución del técnico y la llegada de Quique Sánchez Flores. Con el nuevo estratega la participación del mexicano ha pasado a cero minutos luego de seis partidos disputados.

Macías ha visto reducida su participación con la llegada de Quique Sánchez Flores (Foto: Juan Medina/REUTERS)

Sánchez Flores no ha tomado en cuenta al delantero azteca y todo apunta a que Macías actualmente es la quinta opción del entrenador entre la baraja de jugadores ofensivos. Los referentes actuales del club son Enes Unal y Sandro Ramírez. Mientras que los revelos más recurrentes han sido Jaime Mata y Darío Poveda, dejando relegado a JJ hasta el último puesto.

La llegada a Europa del ariete tricolor se dio bajo la sugerencia de Michel, pues en su paso con los Pumas logró observar las grandes capacidades y olfato goleador de Macías. Todo esto vislumbraba una prometedora trayectoria del futbolista en una de las mejores ligas del mundo y una posible evolución futbolística derivada de exigirse en el máximo nivel competitivo.

El propio Michel destacó al inicio de la temporada -en conferencia de prensa- las facultades del mexicano y explicó que requería un periodo de adaptación para asentarse completamente en España. Sin embargo, este proceso ha tardado más de lo esperado y Macías no ha logrado carburar con el conjunto de la provincia de Madrid. Durante las oportunidades que ha tenido en el campo, JJ ha dejado algunas acciones destacadas pero la falta de definición y de precisión en el último pase no le han permitido hacerse presente en el marcador, por lo que no ha registrado ningún gol con su club.

El entrenador del Getafe CF Enrique Sánchez Flores tendría cuatro opciones antes de Macías (Foto: Fernando Alvarado/EFE)

Las próximas semanas serán fundamentales para que Macías demuestre durante los entrenamientos que merece un lugar con el equipo y más oportunidades en el eje de ataque. El jugador de la Selección Mexicana sabe que deberá llenarle el ojo a Quique Sánchez Flores si quiere mantener ligeras esperanzas de demostrar sus cualidades en el futbol del viejo continente, a pesar de que en el papel el escenario luce en contra.

Con el final del año a la vista y un mercado de fichajes próximo a abrirse, Getafe tendría la posibilidad de terminar el préstamo de Macías para buscar alguna otra opción entre los delanteros de la liga local. Esto dejaría al mexicano únicamente con la posibilidad de regresar a las Chivas, poniéndole una pausa momentánea a su sueño europeo.

SEGUIR LEYENDO: