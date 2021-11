Liga MX: los mejores memes que desataron los partidos de repechaje

Las Chivas perdieron en ronda de penales (Foto: Twitter)

Tras la derrota de Chivas ante el Puebla en una tanda de penales, dejándolo fuera de la Liguilla en el Repechaje del Apertura 2021 y del triunfo de Santos Laguna sobre el San Luis, fanáticos del fútbol abarrotaron de memes las redes sociales.

La victoria del Puebla se dio luego de que al minuto 88, el equipo de la franja le empató 2-2, llevándolos a pelear por el boleto a Cuartos de Final de la Liga MX en penales, donde el portero Antony Silva se convirtió en héroe, al atajar tres penales del Rebaño Sagrado, que así ha quedado eliminado del Apertura 2021.

Raúl Gudiño le daba esperanzas a Chivas al atajar en dos ocasiones los disparos de Daniel Álvarez y Javier Salas. Sin embargo, Antony Silva se convirtió en el héroe del encuentro, al tapar los disparos de Carlos Cisneros, César Huerta y Alejandro Mayorga.

(Foto: Twitter)

Ante el fracaso del Guadalajara, el estratega del Rebaño, Michel Leaño, aceptó su culpabilidad en esta derrota pues comentó que él es quien dirige al equipo, sin embargo, también le cargó responsabilidad a sus jugadores.

“Por supuesto, soy la cabeza de este equipo y no voy a esconder responsabilidades, los culpables somos todos los que estamos en el equipo. Hoy estamos enfocados en este torneo, estábamos con toda la ilusión de seguir avanzando, es un duro golpe y nos vamos muy dolidos. Esto lo vamos a transformar en algo mejor. Veremos a Chivas protagonista, ya habrá tiempo de hablar del futuro”, externó Leaño.

(Foto: Twitter)

Por otra parte, con goles de Ayrton Preciado e Ignacio Jeraldino, Santos Laguna venció al San Luis y se convirtió en el primer equipo que salió de la zona de Repechaje para posicionarse en los Cuartos de Final, fase en la que se jugaran contra el equipo de Miguel Herrera.

Después de un primer tiempo con pocas llegas por parte de ambos conjuntos, fue hasta la parte complementaria cuando los laguneros se posesionaron como los ganadores del partido.

Cabe mencionar que el equipo de Guillermo Almada llegó al encuentro con cuatro partidos seguidos sin perder, dos de ellos con triunfo y un par de empates

Aún quedan dos partidos pendientes para completar la ronda de Repechaje de la Liga MX, en donde los Pumas enfrentarán a los Diablos Rojos del Toluca, mientras que el Cruz Azul se disputará un lugar en la liguilla contra el equipo de Javier Aguirre. Ambos se llevarán a cabo este domingo 21 de noviembre.

(Foto: Twitter)

Los Diablos Rojos llegan a este partido con una racha de derrotas a sus espaldas y un total de cuatro empates, su último partido ganado fue frente a las Águilas.

Mientras que los Pumas tuvieron una mala temporada que los ubicó por mucho tiempo en las últimas posiciones de la tabla del Torneo, aunque lograron repuntar en los últimos partidos.

Por otro lado, previo al encuentro contra La Máquina, el entrenador de Monterrey dejó en claro que ellos ya enterraron la liga y comenzaron un nuevo torneo.

(Foto: Twitter)

“Ya enterramos la Liga, pasamos página no nos centramos en ello, no nos interesa empezamos un nuevo torneo veremos si somos capaces de defender bien y atacar bien, el equilibrio es lo más importante. Nosotros la verdad es que sabemos diferenciar los torneos, nunca priorizamos ningún torneo por encima de otro, cada torneo tenemos la obligación de jugar para ganarlo y este torneo no es la excepción,”, comentó Aguirre en conferencia de prensa.

