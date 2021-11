”Era una basura”: el día que Paco Gabriel de Anda despotricó contra Chivas

Francisco Gabriel de Anda fue directivo de Chivas por tres meses (Foto: Twitter@Chivas)

Tanto Francisco Gabriel de Anda y José Luis Higuera compartieron banquillo en la directiva de las Chivas del Guadalajara. El exfutbolista estuvo tres meses en el equipo tapatío y fue destituido de la mano de Matías Almeyda, quien en ese entonces era el director técnico del Rebaño Sagrado.

Posteriormente, de Anda regresó a ESPN para convertirse de nueva cuenta en panelista de programas como Futbol Picante, donde destacan ex figuras del deporte mexicano como Hugo Sánchez, Mario Carrillo, Roberto Gómez Junco; José Ramón Fernández, entre otros.

En una ocasión, Higuera fue invitado al programa y los comunicadores y ex jugadores conversaron sobre el paso que llevaba el Chiverío en el torneo. Poco a poco los ánimos se fueron elevando entre los presentes en la mesa, ya que periodistas como Jorge Pietrasanta aseguraron que la gestión de José Luis al mando del conjunto jalisciense fue negativa.

De Anda llegó a Chivas en 2018 y consiguió un campeonato (Foto: Twitter@Chivas)

La controversia también apareció cuando Paco de Anda aseguró que Higuera se había metido en decisiones de temas deportivos, situación que no le correspondía ya que él estaba encargado del tema económico. Sumado a ello, le reprochó que la relación con Almeyda no la habían llevado a buen puerto por bienestar del vestuario rojiblanco.

Pietrasanta añadió que tras las salidas de los directivos y Almeyda las cosas aparentaban hacia el exterior una mala reputación: “Con las salidas de jugadores y de los directivos, entonces me están diciendo que Chivas por dentro era una basura”. La palabra no gustó a José Luis y en su defensa admitió que “No sé si esa sea la palabra. En un equipo grande hay intereses y desacuerdos. Es normal”.

Por consiguiente, quien sí admitió el comentario de Pietra fue Paco Gabriel de Anda: “Déjame agregar. Sí, era una basura. Era una basura y yo por eso me hice a un lado. Es mi punto de vista”.

Las Chivas Rayadas del Guadalajara consiguieron, en tres años y con el cuadro liderado por Almeyda, cinco títulos. El Pelado Almeyda logró la Copa MX 2015, la Supercopa MX en 2016; la Copa MX 2017, la Liga MX 2017.

Matías Almeyda ganó cinco títulos con Chivas (Foto: Omar Martínez/ Cuartoscuro)

Cuando de Anda acompañó al equipo ganaron la Liga de Campeones de la Concacaf en 2018. A partir de ese año el Rebaño Sagrado no ha podido levantar ningún trofeo, por lo que la afición espera el regreso del último técnico que les ayudó a ser campeones.

Tras el regreso de Paco Gabriel a ESPN, José Ramón Fernández lo recibió de una manera peculiar, pues el periodista añadió que había traicionado a la empresa.

“Sí volvió. Me da gusto que estés aquí. Le debes lealtad a una empresa. Muy rápido estuviste de regreso, me sorprende que haya sido tan rápido. Yo me sé otra historia de tu paso por Guadalajara porque tengo contactos y muy buenos. Él se despidió de mí por teléfono. Después nos fuimos al mundial y nos dejó botados, porque sí, teníamos mucho trabajo. Me parece que cometió un error muy serio, fue cuando declaró que si Almeyda se iba, él también”

Por otro lado, ahora los rojiblancos buscarán acceder a las fases finales del torneo Grita México 2021. Antes tendrán que superar a los Camoteros del Puebla en la fase de reclasificación. Si avanzan podrían enfrentar a las Águilas del América en los cuartos de final. En el Guardianes 2020, los tapatíos superaron a los Azulcremas en semifinales del torneo de hace un año.

