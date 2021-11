Pochettino habló del círculo mediático que rodea al plantel de PSG y se molestó por la “falta de respeto” de una pregunta

Mauricio Pochettino brindó una extensa entrevista (Foto: Reuters)

Mauricio Pochettino convive con horas de absoluta tensión en su cargo como entrenador del París Saint Germain. La exigencia de comandar un vestuario plagado de estrellas lo pone en una situación incómoda donde parece importar poco que lidera por amplio marguen la Ligue 1 y está cerca de la clasificación en la Champions League. El funcionamiento irregular del equipo despertó críticas sobre su conducción y el argentino decidió defenderse en una extensa entrevista.

“No debemos olvidar que tenemos en nuestras manos a los mejores jugadores del mundo, pero también a sus familias, sus círculos mediáticos, sus seguidores. No es fácil. Algunas personas dicen: tal jugador no se adapta, tal jugador sufre, tal jugador tiene problemas. ¿Y el personal? Y los demás empleados del club, ¿no tienen problemas? Pero tenemos obligaciones. Hay que encontrar un equilibrio, y eso también se aplica a los jugadores. A menudo somos los garantes para recordar a los jugadores: Mira, hemos estado discutiendo durante media hora y no estamos hablando de tácticas, sistema. Hablamos de lo primero para instalarse en grupo: convivir de forma armoniosa. Si no resuelves eso, es muy difícil encontrar esta armonía en el campo”, aseguró el DT a la hora de hablar de la “gestión humana” de una plantilla en una extensa nota con el diario francés L’Equipe.

El ida y vuelta con los periodistas José Barroso y Arnaud Hermant también tuvo un momento de cierta tensión cuando le pregunta por el estilo del PSG: “Se ha hablado mucho de la falta de identidad del PSG. ¿Es usted un entrenador de estilo o, siguiendo lo que decía, aboga por la adaptabilidad?”.

Poch no dudó en salir al cruce: “Digo esto con mucho respeto, pero esta pregunta refleja una cierta falta de respeto. Es como decirte que no tienes estilo en tu escritura. Por supuesto que tienes uno, eres un profesional y para eso estás sentado allí. Todo entrenador, al más alto nivel como aficionado, tiene un estilo. Cuando trabajas para convertirte en coach, desarrollas tu estilo: tus gustos, tu gestión, tus métodos con tu personal. Somos un staff que tiene un estilo definido, una filosofía, ideas. Luego, la pregunta es cómo y cuándo puedes implementar lo que realmente te conviene. Y eso depende de los requisitos del club, como dijimos antes. Si miras lo que hicimos en Espanyol, Southampton o Tottenham, verá el estilo de juego que nos atrae. Si ves un partido de nuestra primera y tercera temporada en Tottenham, no es lo mismo. Porque había una estrategia para llegar allí”.

El hombre que arribó al banco francés en enero de este año marcó la diferencia entre los clubes que contratan entrenadores para desarrollar un proyecto y aquellos que traen técnicos para alcanzar un objetivo. “¿Qué quiere el PSG? Es importante saber eso. El PSG quiere ganar. Gana la Champions League, el Campeonato, la Copa, todos los partidos. No vinimos a buscarnos para construir un proyecto, preguntándonos qué necesitábamos para desarrollar nuestras ideas, o qué nos gusta. Vinimos aquí para adaptarnos y ganar, con la estructura y las características de los jugadores que están ahí. Es muy diferente. Estamos aquí para desarrollar las ideas de PSG, no para desarrollar nuestras ideas definidas”, aclaró.

Pochettino con D'Agostino, su ayudante de campo y traductor

Al mismo tiempo, dio su postura sobra uno de los temas más calientes que debe manejar en el vestuario: la titularidad del arco: “Cuando tienes dos jugadores en los que confías y que demuestran cada día que pueden jugar, sería injusto priorizar a uno de ellos. Eso no significa que no haya un momento en el que tomemos una decisión. Pero me gustaría que entendieras que como entrenador lo fácil sería decir: este es el número 1, ese el número 2. Se necesita coraje para poner a los dos en competencia, para hacerles entender que deben estar listos cuando llámalos y actúan. En lugar de decir que nos faltó agallas para no designar un número 1 y un número 2, preferiría que enfatizáramos la valentía del PSG de haberse llevado Donnarumma cuando ya tenía a Navas y Rico”.

El otro punto de alto voltaje en el que dio su opinión es la posibilidad de sacar de la cancha a Lionel Messi, Neymar o Kylian Mbappé, con las consecuencias que eso podría tener en estas estrellas. “Estamos hablando de los mejores jugadores del mundo. Si no tienen ningún problema, ¿por qué quieres sacarlos? Incluso si no juegan como uno espera, con su talento, pueden ser decisivos en cualquier momento de un encuentro. Por eso el club hizo el esfuerzo económico para contratarlos. No se puede evaluar a este tipo de jugador como a cualquier otro jugador. Por eso son lo que son”, detalló.

También protagonizó un singular momento cuando le preguntaron por qué realizaba las conferencias de prensa y las entrevistas acompañado por dos de sus ayudantes, Jesús Pérez y Miguel D’Agostino, quien además toma el rol de traductor: “Incluso me gustaría tener a todo el personal técnico conmigo (sonrisa). Tenemos una gestión interna así. Quiero saber qué piensa Jesús o “Miki” de lo que estoy diciendo. También quiero que escuchen lo que digo, lo que les decimos a los medios. Tenemos mucho respeto por los medios de comunicación, son parte de este entorno. Nuestros seguidores necesitan escuchar lo que decimos para saber lo que pensamos. Cuando comencé, algunos periodistas eran amigos. Tengo un amigo periodista en Argentina. Tenemos la misma edad y comenzamos nuestras carreras juntos. Hoy es el periodista más famoso del país y yo soy entrenador del PSG. Es mi amigo pero nunca le doy una entrevista porque no me gusta lo que hace (risas)”.

