El inesperado resultado de Checo Pérez en las pruebas libres rumbo al GP de Qatar

Sergio Pérez, el piloto mexicano de la escudería de Red Bull, quien se encuentra en la cuarta posición en el Mundial de Fórmula 1 con 178 puntos, comentó que el circuito de Losail no es una pista fácil. Sus palabras llegaron después de lograr el octavo mejor tiempo en los entrenamientos libres, en lo que será el debut del Gran Premio de Qatar, circuito que fue sustituido por el GP de Japón por cuestiones de Covid-19.

Cabe mencionar, que en esta carrera se podría definir al próximo campeón del mundo, cuyos principales candidatos son los pilotos Max Verstappen de Países Bajos y Lewis Hamilton de la Gran Bretaña.

Por su parte, los dos ensayos libres del GP finalizaron y dejaron como resultado a Verstappen en la posición 3 y a Sergio Pérez en la octava posición, respectivamente. Ante esto, el holandés dijo que, a pesar de haber pedido balance durante las vueltas, encontró un circuito en el que se divirtió.

En cuanto a Checo, mencionó que los márgenes de error son estrechos y espera que puedan ser fuertes en la calificación. El nacido en Guadalajara, Jalisco, se encuentra a 25 puntos de su más cercano rival, que es Valterri Bottas de Mercedes, quién aún podría rebasar en el puntaje y así quedarse con el tercer lugar con las carreras pendientes en el calendario para su conclusión de este 2021.

Además, Checo terminó las primeras dos sesiones con su mejor vuelta en la que registró un tiempo de 1:23.787, utilizando el neumático más blando. Aunado a ello, el mexicano es el único que cuenta con experiencia previa de este circuito, cuando compitió en la GP2 Asia Series con un monoplaza con características similares a las de la Fórmula 1.

“He pilotado en esta pista antes, cuando era más joven y poco a poco está empezando a volver a mi memoria ahora que he estado allí, pero no siento que eso me haya dado ventaja alguna sobre los demás”, comentó Sergio Pérez.