El boxeador ecuatoriano Carlos Mina fue liberado tras dos años de prisión en Estados Unidos

Carlos Mina en una sesión de fotos en 2018

Carlos Andrés Mina Caicedo, boxeador ecuatoriano de 29 años, fue liberado este jueves de una prisión de Nevada en los Estados Unidos, luego de pasar más de dos años en prisión. El deportista estuvo detenido hasta el 26 de octubre de 2021 y se espera que regrese en los próximos días, dijo el Ministerio de Deportes del Ecuador en un comunicado.

Mina fue acusado en septiembre de 2019 de negarse a firmar un contrato de exclusividad con dos promotoras de peleas de box en las Vegas. Su familia asegura que inmediatamente fue arrestado por cinco cargos, incluido el acoso sexual a dos mujeres que aspiraban a ser sus promotoras. Esto sucedió en 2017, año en que el boxeador se entrenó en los Estados Unidos.

Sin embargo, el deportista fue detenido durante 850 días por no cumplir con la orden expedida por un juez de comparecer a la Corte por la presunta agresión sexual. Según su familia, Mina conoció a su acusadora, mientras participaba en un programa de entramiento del excampeón Floyd Mayweather. Allí aceptó vivir con su madre, pero a los pocos días decidió poner fin a esta relación sentimental. El boxeador se habría negado a firmar un contrato de exclusividad, a ser representado por estad dos mujeres y decidió regresar a casa. En este punto, comenzaron las acusaciones del boxeador ecuatoriano.

Al momento de su arresto, Mina era considerada el mejor púgil ecuatoriana, por diploma olímpico en los Juegos de Río de Janeiro en 2016 y por el bronce conseguido en los Campeonatos del Mundo de Hamburgo en 2017. Mina planeaba competir en los Juegos Panamericanos de 2019 en Lima y se enfocó en clasificar para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero sorprendentemente no fue una competencia. Desde entonces su familia no supo su paradero hasta que se enteraron de que había sido detenido en Estados Unidos. La justicia norteamericana habría impuesto una fianza de $ 500.000, pero Mina no tenía ese dinero, por lo que tuvo que permanecer encerrado durante todo este tiempo.

El deportista viajó a Las Vegas para probar a un anunciante que lo ayudó a prepararse en los Estados Unidos un mes antes del juego Panamericano, pero allí las cosas cambiaron. Quienes se ofrecieron a promocionarlo habrían querido que firmara una orden para organizar allí una pelea, pero él se negó, dijo María Mina, la madre del deportista, quien piensa que las acusaciones corresponden una venganza.

El ecuatoriano habría cometido los delitos por los que se lo acusa en Estados Unidos en el 2017 y no durante sus preparativos para los Juegos Panamericanos 2019 en Lima, mientras el atleta se encontraba en el campamento de Mayweather.

Casi 900 días después, un comunicado del Ministerio de Deportes, fechado el 18 de noviembre de 2021, indicó que Mina llegaría al país este viernes 19 de noviembre luego de ser liberado de la cárcel de un condado de Nevada el 26 de octubre. Inicialmente, se espera que llegue al país el 19 de noviembre. A su llegada, Mina retomará su entrenamiento, así lo afirmó el Comité Olímpico Ecuatoriano.

Mina comenzó a boxear a los 8 años. En una entrevista con El Universo aseguró que “a los 8 años la calle me enseñó a pelear”. Nacido en Guayaquil, vivió en la ciudad portuaria hasta los 6 años, luego se mudó a Quito en donde compitió por la provincia andina de Pichincha. María Rosa Mina Caicedo, su madre, originaria de San Lorenzo, elaboraba dulces con coco para sobrevivir. Carlos es el cuarto de nueve hijos. Ganó medallas de oro en los Juegos Bolivarianos de Trujillo en 2013 y luchó en el equipo Guerreros de México en la Serie Mundial.

