Rafael Baca desmintió la inconformidad de jugadores en Cruz Azul por supuestas deudas

Rafa Baca ha estado con Cruz Azul desde 2014 y es uno de los jugadores con más años en el club. (Foto: Twitter/@RafaBacaJr)

Cruz Azul se prepara para afrontar el partido más importante del semestre, el próximo domingo, ante Monterrey. Previo al encuentro, el mediocampista Rafael Baca habló en rueda de prensa y aprovechó para asegurar que no hay deudas dentro del equipo, que no se le debe dinero a los jugadores y que dependen de sí mismos para defender su campeonato y avanzar en el repechaje.

Para comenzar, el contención mexicano reconoció que su club es uno de los más mediáticos del país, por lo que siempre hay notas que giran al rededor del equipo que terminan en rumores. “Muy poco de lo que se dice es cierto. Por ejemplo, lo de los bonos, aquí nadie nos debe nada”, recalcó Baca.

El tema surgió porque, durante la semana pasada, circuló la noticia de que no se le había pagado un bono a los jugadores de Cruz Azul tras haber conseguido el campeonato. Incluso se especuló que los salarios de los jugadores no se pagaban a tiempo. Esa misma información planteaba que el rendimiento del equipo se vio disminuido a propósito por los jugadores en forma protesta. Sin embargo, uno de los jugadores con mayor recorrido en el plantel ya salió a desmentir la situación.

Cruz Azul jugará el partido de repechaje ante Monterrey en el Estadio Azteca a puerta cerrada. (Foto: REUTERS/Henry Romero)

“Cruz Azul siempre ha respondido, Cruz Azul siempre ha pagado a tiempo. Todo está en orden. De todas esas cosas que se dicen creo que son más para que el equipo y los jugadores pierdan ese enfoque y se enfoquen a todo lo que le pasa por fuera a Cruz Azul año con año”, comentó Baca al compartir su punto de vista sobre los temas extra cancha.

Por otro lado, el número 22 de la Máquina aprovechó la primera oportunidad que tuvo para recalcar la importancia de enfocarse en el próximo partido ante Monterrey. “Debemos de respetar al rival, pero ser conscientes de que podemos hacer grandes cosas”, argumentó.

El partido ante Rayados tendrá lugar el próximo domingo 21 de noviembre a las 19:15 horas en el Estadio Azteca. Hay que recordar que el partido se jugará a puerta cerrada debido a la sanción que le puso la Comisión Disciplinaria al equipo tras presentarse el grito homofóbico en su último partido contra León.

“El equipo lo tenemos, es el mismo grupo que salió campeón, podemos lograrlo. No fue el torneo que se esperaba, tendríamos que ya estar calificados, pero así se fueron dando los resultados. Al final del día, esto nos tocó y afrontarlo de la mejor manera”, comentó el jugador celeste.

Cruz Azul cerró el torneo en el octavo lugar general y enfrentará a Monterrey en el partido de repechaje. (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

Asimismo, el ex jugador del San Jose Earthquakes reconoció la irregularidad del equipo durante la temporada. “Al final del día las críticas tienen que empezar por uno mismo, uno tiene que saber lo que hace bien y lo que deja de hacer. Yo en lo personal, fue un torneo irregular porque no se lograron las cosas que yo me había planteado para el grupo, y es eso, afrontarlo como es”, comentó al reconocer las críticas de la afición.

Para finalizar, Baca dejó un mensaje para la afición: “Aquí en Cruz Azul se mide con una vara muy alta, o eres Campeón o es un fracaso, sabemos que el partido contra Monterrey es clave porque o es un fracaso o es ir a luchar por el bicampeonato porque tenemos el equipo para hacerlo. Depende de nosotros si queremos seguir haciendo historia aquí en la institución”.

La última vez que Rayados y Celestes se vieron las caras en el Estadio Azteca, el equipo del norte dejó fuera a los de la Noria en la semifinal de la Concacaf Liga de Campeones. El encuentro terminó por 4-1 en favor de Monterrey. Un partido anterior a ese, los equipos empataron a un gol. Ahora se vuelven a ver las caras en un encuentro de eliminación directa.





