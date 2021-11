Christian Pulisic aclaró el polémico festejo de su gol contra la Selección Mexicana

Christian Pulisic respondió a Guillermo Ochoa tras anotar el primer gol de la noche (Foto: Twitter/@FerCevallosF)

Christian Pulisic, el joven que se está convirtiendo en un referente para la Selección de los Estados Unidos, fue el factor determinante para que su equipo pudiera llevarse los tres puntos del TQL Stadium. De hecho, luego de abrir el marcador, corrió hacia una de las esquinas y mostró a las cámaras de televisión un mensaje escrito sobre su playera interior. “Man in the mirror”, fue el mensaje que se leyó en su prenda y con el que respondió a las declaraciones de Guillermo Ochoa.

“El hombre en el espejo” fue la frase que causó polémica en la derrota del Tricolor. Al término del encuentro, el estadounidense afirmó que sus palabras sí estuvieron dedicadas al portero de la Selección Mexicana, quien durante la semana insinuó que, a pesar de la rivalidad deportiva declarada entre los dos países, el objetivo más importante del combinado de las barras y las estrellas es imitar al futbol mexicano.

“Creo que ustedes saben el mensaje. No hay necesidad de hablar tanto de eso, no es algo muy grande. No estoy tratando de causar controversia, simplemente fue una idea que se me metió a la cabeza y que de hecho la escribí en el espejo. Es broma, alguien lo hizo por mí”, declaró entre risas al haber hilado la tercera victoria consecutiva en contra del acérrimo rival de la zona.

Guillermo Ochoa señaló que el futbol estadounidense busca reflejarse en el mexicano (Foto: Henry Romero(REUTERS)

En la semana previa al esperado encuentro, los protagonistas de la batalla tomaron los micrófonos para emitir declaraciones que pudieran amedrentar al rival. Una de las voces que más se escuchó fue la del capitán Guillermo Ochoa. En una entrevista, el arquero de las Águilas del América quiso recalcar que entre el futbol mexicano y el estadounidense aún existen diferencias notables.

“En Copa Oro México también está ahí arriba. En clasificaciones y competencias de la FIFA, México tiene una Confederaciones, también tiene más participaciones en Copas del Mundo. México ha sido un espejo en el que quieren verse y reflejarse y quieren copiar”, aseguró al medio TUDN.

Sin embargo, el panorama en el encuentro no reflejó las palabras del capitán. La ofensiva mexicana no tuvo su mejor aparición y las llegadas al arco rival no lograron concretarse. Incluso, Tecatito Corona falló una de las oportunidades más claras frente al portero luego de un genial pase de Hriving Lozano. Por el contrario, Estados Unidos supo aprovechar las imprecisiones de México y generó más peligro a la ofensiva.

Estados Unidos venció a México y se quedó con el liderato de la clasificación(Foto: Trevor Ruszkowski/REUTERS)

El persistente empate no logró romperse sino hasta el ingreso de Pulisic al terreno de juego en el minuto 69. Le bastaron cerca de cinco minutos para hacer notar su presencia en el marcador. Timothy Weah ya había amenazado a la zaga mexicana por las bandas con centros peligrosos, aunque ninguno de ellos pudo ser concretado hasta que el 10 le ganó la marca a Johan Vasquez.

La faena fue completada por Weston McKeenie y el equipo estadounidense se ganó los tres puntos del encuentro. Al respecto, Pulisic dijo que “nos ganamos el respeto. Las últimas veces que los enfrentamos, saben de qué vamos. Sabemos de qué van, eso es lo que hace a una gran rivalidad. Solo estoy feliz que hayamos salido victoriosos contra ellos”.

Con el resultado, México se quedó en el segundo lugar del Octagonal Final y emprenderá el viaje a Canadá para enfrentar al tercer lugar general. La diferencia entre México y la selección de la hoja de maple es de un punto, por lo que una derrota podría hacerlos descender de escalones.

