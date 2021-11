Travieso Arce estalló contra los críticos de Canelo Álvarez: “No sean envidiosos, trabajen”

El mexicano desató la polémica tras su victoria indiscutida en la categoría de peso supermediano (Foto: Joe Camporeale/REUTERS)

Con la reciente obtención del título indiscutido en las 168 libras, Saúl Canelo Álvarez pasó a los libros de historia del boxeo mundial. Al mismo tiempo, se colocó en los reflectores de críticos y fanáticos, quienes debaten continuamente el papel del tapatío en los anales del pugilismo. Aunque diversos exatletas han criticado y demeritado su logro, otros como Jorge Travieso Arce enaltecieron su carrera y criticaron a quiénes dudan de su potencial con los guantes.

El excampeón mundial aprovechó la audiencia en su perfil verificado de Twitter para emitir su opinión sobre el más reciente pleito del Canelo. En el material audiovisual dio crédito de la frase que afirma “el mexicano es el peor enemigo del mexicano” y lamentó que un sector de la afición no pueda reconocer la relevancia de que el mejor libra por libra del mundo tenga la nacionalidad mexicana.

“Le pese a quien le pese, (Canelo) es el mejor libra por libra del mundo en la actualidad. Tenemos al mejor libra por libra, tenemos al mejor entrenador de la actualidad, a Eddy Reynoso. Ojalá y en México hubiera más Checo Pérez, más Chicharitos, más Julio Urías, más Canelo Álvarez. Somos una cuna de campeones, pero saben quién es nuestro peor enemigo, nosotros mismos porque nos jalamos como los cangrejos. No sean envidiosos. Trabajen”, señaló.

El boxeador mexicano Jorge Arce defendió el legado de Canelo Álvarez y lo consideró el mejor del mundo en la actualidad (Foto: Alex Cruz/EFE)

Y es que una de las voces inconformes que más se hicieron sonar fue la de Juan Manuel Márquez. El exboxeador profesional negó que los logros que ha obtenido Álvarez hasta ahora, entre los que destacan el campeonato indiscutido de peso supermediano, así como los cinturones en cuatro divisiones diferentes, sean suficientes para coronarlo como el mejor en la historia del boxeo mexicano.

“La historia del boxeo mexicano es muy rica. Tiene mucha. No puedes decir que el Canelo puede ser el mejor de toda la historia cuando hemos visto a los mejores. Chávez, por ejemplo, a los que han enfrentado a los mejor de lo mejor, a los que no han tenido apoyos de ninguna forma, de ninguna índole”, declaró.

No obstante, al conocer su declaración, Érik Terrible Morales salió a defender el prestigioso legado del tapatío. En alusión a los polémicos comentarios, dijo que Márquez es un “amargado de la vida”, aunque reconoció que le costó trabajo elaborar su carrera. Sin embargo abundó que “Si va a ser ídolo o no el Canelo, es una cuestión del público. Nosotros los boxeadores no podemos decidir quiénes son los buenos o quiénes son los malos”.

Además de sus campeonatos en cuatro divisiones diferentes, Canelo se convirtió en el primer mexicano en conquistar todos los cinturones en una categoría (Foto: Joe Camporeale/REUTERS)

Mientras tanto, el Travieso Arce consideró que las críticas al mejor libra por libra del mundo están motivadas por la disciplina y la personalidad que ha forjado, tanto deportiva como personalmente. “Si fuera un hombre mujeriego, borracho, irrespetuoso y que estuviera en las cantinas y que estuviera sin dinero, la gente lo pondría como un idolazo, pero como el morro es respetuoso, serio, elegante, empresario, a la gente le cae mal”, continuó.

De igual forma, aseguró que el reto superado en contra de Caleb Plant lo dejó satisfecho por la resistencia que ejerció el pugilista estadounidense encima del cuadrilátero. Incluso, la confianza en el desempeño de Saúl Álvarez fue tal, que el Travieso se atrevió a apostar por el nocaut, tal como sucedió la noche del 6 de noviembre en el MGM Grand Hotel de Las Vegas, Nevada.

Mientras los debates continúan, Canelo aprovechó el descanso tras su último compromiso del año 2021 para tomar unas vacaciones en París, Francia, junto con su esposa Fernanda Gómez. De esa forma podrá tomar el aire suficiente para poder encarar los compromisos que tiene planeados, junto con Eddy Reynoso, para 2022.

