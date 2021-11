Érik Morales tundió a Juan Manuel Márquez y defendió al Canelo Álvarez

El "Terrible" Morales defendió el legado de Saúl Álvarez ante críticas de Márquez (Fotos: Twitter/@terrible100/Instagram/@jmmarquezof/@canelo)

Recientemente se viralizó la declaración de Juan Manuel Márquez en la cual afirmó que Saúl Canelo Álvarez no es el mejor boxeador de la historia mexicana. Su comentario generó polémica en torno al legado de los peleadores nacional, ya que lo comparó con lo que logró Julio César Chávez.

Para Márquez, Saúl Álvarez no tiene lo necesario para ser considerado como uno de los mejores boxeadores que ha tenido el país. Ahora, Érik El Terrible Morales no se quedó atrás y salió a defender la trayectoria del tapatío.

El actual entrenador de boxeo arremetió en contra de las palabras de Márquez y aunque le reconoció su trayectoria arriba del cuadrilátero, El Terrible Morales señaló al Dinamita Márquez de que está “amargado de la vida”, motivo que lo llevó a expresarse así de Saúl Álvarez, según contó en entrevista con Jocelyn Flores, colaboradora de Récord.

El también diputado federal le dio el mérito al público de ser ellos los seleccionadores de los mejores boxeadores (Foto: Cámara de Diputados)

Recalcó que cada pugilista tiene diferentes etapas a lo largo de su carrera como boxeador profesional, pero ello no representa un motivo para tundir los logros de otros peleadores. Érik Morales fue firme con su postura y no desprestigió la unificación de las 168 del Canelo.

“Evidentemente la carrera de Márquez le costó mucho trabajo, pero no por ello tiene que demeritar el trabajo de los demás”

Para el mismo medio relató que cada boxeador mexicano ha experimentado etapas distintas en el boxeo profesional. Las generaciones pasadas de los ochenta y noventa fueron las que abrieron camino para los púgiles mexicanos, según detalló El Terrible. Por ello, expuso que Saúl vive una etapa distinta a la de JC Chávez o la del propio Juan Manuel Márquez.

Érik Morales reconoció la carrera de Juan Manuel Márquez en el boxeo mexicano (Foto: Twitter/@RaulMunozMX)

“No todos tenemos la misma suerte o la misma bendición para hacer cosas. A unos nos toca trabajar más, a otros menos […] Nosotros hicimos que el mercado para el mexicano fuera más fácil, entonces es cuestión de tiempos y hay que aceptarlo”, expuso.

Por otra parte, habló de los ídolos del deporte y argumentó que los fanáticos son los encargados en elegirlos, mas no los boxeadores. Cuando Márquez no incluyó al tapatío en su lista de mejores boxeadores mexicanos, el también diputado federal le dio el mérito al público de ser ellos los seleccionadores de los mejores boxeadores.

“Si va a ser ídolo o no el <i>Canelo, </i>es una cuestión del público. Nosotros los boxeadores no podemos decidir quiénes son los buenos o quiénes son los malos”

Juan Manuel Márquez vs Saúl Álvarez

Para Márquez, el "Canelo" no es el mejor boxeador mexicano (Fotos: Cuartoscuro)

Luego de que Santos Saúl Álvarez Barragán, mejor conocido como Canelo, unificó la división de los supermedianos al derrotar a Caleb Plant, diferentes críticas se suscitaron en torno a su legado deportivo.

Juan Manuel Márquez habló sobre la manera en la que Saúl gana campeonatos de forma rápida y demeritó que sea el mejor boxeador en la historia del deporte mexicano. En entrevista para el programa One on One del canal de YouTube Deplaymaker, el Dinamita Márquez se sinceró sobre lo que piensa de la trayectoria del púgil tapatío.

“La historia del boxeo mexicano es muy rica, tiene mucha, no puedes decir que el Canelo puede ser el mejor de toda la historia cuando hemos visto a los mejores, a Chávez, por ejemplo”, fueron sus palabras que atizaron el trabajo de Álvarez.

Su idea giró en torno a que Saúl pone cláusulas a sus rivales, hecho que para Márquez es una desventaja al momento de subir al cuadrilátero. El ex campeón criticó la estrategia de Saúl y aunque le retribuye económicamente, no es una herramienta viable para ser “el mejor boxeador”.

