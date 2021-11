Rafael Márquez y su revelación sobre Xavi Hernández como DT del Barcelona

Rafa Márquez llegó al FC Barcelona en 2003 (Foto: Twitter@RafaMarquezMX)

Rafael Márquez puede presumir de haber conseguido dos Champions League en su vida como futbolista. Además, como seleccionado nacional del Tricolor asistió a cinco mundiales desde Corea-Japón 2002 hasta Rusia 2018. El defensor central tuvo una carrera llena de títulos en su etapa con el FC Barcelona de la Liga de España, el León de la Liga MX y la Selección Mexicana de Futbol.

Previo a su paso con el equipo culé, El Kaiser de Michoacán salió de la cantera de los rojinegros del Atlas y posteriormente llegó al Mónaco de la Liga Francesa. Al respecto, el zaguero habló en entrevista con TUDN, donde también abordó el tema sobre su estancia con los catalanes.

El defensor tuvo una charla con Ivan Bam Bam Zamorano, quien jugó con el Real Madrid: “En un partido de Copa América tuvimos un encuentro con Chile, los visores de Mónaco iban a ver a Pablo Contreras. Vieron el partido y se acercaron a mí. La verdad que yo no sabía dónde estaba Mónaco y no lo conocía. No seguía el futbol francés. Les pregunté si estaba en Europa y me dijeron que sí”, confesó El Príncipe de Cataluña.

Rafael Márquez llegó al Mónaco en 1999 y fichó con Barcelona en 2003 (Foto: Twitter/ @RafaNotas)

Con el conjunto galo duró cuatro años, desde 1999 hasta 2003. Con Mónaco ganó una Ligue One. Tras sus actuaciones en la liga de Francia acaparó los reflectores del futbol europeo. De ese modo, el Barcelona se hizo de los servicios de Márquez en la temporada 2003-2004. El representante de Rafa, Jorge Mendes, en una cena con Joan Laporta, en ese entonces presidente del Barça, sugirió fichar al central por una cantidad de EUR 5 millones y el directivo aceptó.

En ese sentido, ya con el equipo catalán marcó distintos goles desde fuera del área y mayormente de cabeza, con asistencia de Xavi Hernández: “Ya nos conocíamos perfectamente. Él me veía cuando arrancaba y hacía el saque de esquina. La mayoría de veces acertamos y todos me conocían, a primer poste yo era letal”, aseveró el michoacano.

El mediocampista, campeón del mundo en Sudáfrica 2010, tomó recientemente las riendas para ser director técnico del Barcelona. Por lo que Rafael Márquez opinó sobre la llegada de Xavi Hernández al banquillo del equipo de sus amores: “Había que verlo en la cancha, cómo dirigía y cómo entendía el futbol. Ese entendimiento se transmite después. Sabíamos que Xavi tenía las condiciones para ser director técnico. Creo que lo va a hacer muy bien”, añadió Márquez.

Rafael Márquez tuvo cinco mundiales con México (Foto: Isaac Esquivel/ Cuartoscuro)

Hristo Stoichkov, quien es panelista de TUDN y ex futbolista, afirmó que el Kaiser de Zamora fue el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos, pues su palmarés lo acredita: “Eres el mejor de todos los tiempos. Tienes 5 mundiales, 22 títulos”, dijo el búlgaro.

Rafael Márquez será el invitado de lujo de la transmisión de la cadena televisiva estadounidense. La Selección Mexicana de Futbol se medirá ante su similar de los Estados Unidos en el partido correspondiente a la jornada 7 del Octagonal de la Concacaf rumbo a Qatar 2022.

“México está haciendo las cosas muy bien, está progresando. Está aprovechando el nivel donde se encuentra. Éste clásico se juega diferente, ellos intentar aprovechar cualquier tipo de situaciones”, aseguró el capitán del Tricolor.

El combinado dirigido por Gerardo Martino marcha líder con 14 unidades, por detrás tiene a los Estados Unidos con 11 y a Canadá con 10. Por lo que buscarán seguir sumando y asegurar un boleto al mundial.

SEGUIR LEYENDO: