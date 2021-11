Stéfanos Tsitsipás disparó contra el Big Three y lanzó una sentencia que sorprendió al mundo

Stefanos Tsitsipas hizo una polémica declaración sobre el Big Three que integran Federer, Nadal y Djokovic (Foto: EFE)

Que jugadores del calibre de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic hayan sido contemporáneos entre sí fue un privilegio para cualquier fanático del deportes, especialmente del tenis. Incluso todavía siguen dando pelea en el circuito profesional, aunque hay quienes consideran que ya no existe el famoso Big Three. Uno de ellos es Stéfanos Tsitsipás, actual número cuatro del ránking mundial de la ATP.

En una entrevista con el diario alemán Bild, Tsitsipás opinó sin tapujos sobre el estado del tenis en la actualidad y afirmó que dentro de ese selecto grupo que integraban Federer, Nadal y Djokovic ahora “solo hay un gran jugador”, pese a que sigan activos y se encuentren igualados a 20 títulos de Grand Slam.

“Actualmente solo hay un gran jugador: Novak Djokovic. Sigue siendo el mejor del mundo. Pero Daniil Medvedev, Alexander Zverev y yo lo seguimos. Podemos convertirnos en los próximos tres grandes. Creo firmemente en ello”, opinó el jugador griego de 23 años, quien se ve capaz de formar parte de otra generación de oro.

Stefanos Tsitsipas considera que solamente Novak Djokovic sigue siendo un "gran jugador" (Foto: REUTERS)

Es cierto que lesiones sufridas por Rafa Nadal y Roger Federer les han quitado un poco de protagonismo en el circuito durante gran parte del año, algo que Djokovic usó a su favor para afianzarse en lo más alto de la clasificación ATP y conquistar tres de los cuatro Grand Slam en este año. Recientemente también ganó el Masters 1.000 de París, convirtiéndose en el rey de los Masters y superando un récord del propio Nadal.

Por otra parte, en su diálogo con el periódico germano, Stéfanos Tsitsipás aprovechó para aclarar una de sus polémicas más recientes: las escapadas al baño al terminar cada set durante la última edición del US Open, algo que fue muy criticado por otros colegas como Alexander Zverev y Andy Murray. De hecho, el tenista británico se burló de él en las redes sociales.

“¡No! Mi intención no es perturbar el ritmo de nadie, no es una herramienta táctica. De todos modos, solo me miro a mí mismo y no al oponente. Incluso después de ganar un set 6-0, fui al baño”, se defendió Tsitsipás.

Tsitsipas actualmente está en el puesto número 4 del ránking ATP (Foto: USA TODAY Sports)

El jugador griego generó molestias en el público, hasta fue abucheado en su partido contra Carlos Alcaraz en la pasada edición del Abierto de los Estados Unidos. “Está bien. La gente realmente no sabe qué hay detrás de esto. No me afectó, no afectó mi juego y no violé ninguna regla”, argumentó.

