Por qué Microman dejó de pertenecer al Consejo Mundial de Lucha Libre

Microman se desvinculó del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) después de cuatro años de integrar su plantilla. El gladiador de 23 años, un metro de altura y 28 kilos de peso que cargó con la división de miniestrellas en la Arena México, junto a Chamuel, oficializó su salida de la empresa más longeva en la historia de lucha libre a nivel internacional.

En entrevista con el medio especializado Más Lucha, durante el programa En+carados, el heredero de Kemonito dejó atrás los rumores respecto a su futuro y confirmó que no participará más en las funciones relacionadas con La Seria y Estable; compañía luchística con 88 años de existencia que preserva su sede en la colonia Doctores de Ciudad de México.

“La verdad se me ha visto inactivo bastante tiempo, creo que la gente no ha sabido nada de Microman, pero aquí estamos de regreso. Estaba en una gira con una empresa de lucha de puro micro en Estados Unidos (Micro Wrestling) y allá me aventé alrededor de dos meses... Por ahorita ya estamos en terreno independiente, estamos fuera del Consejo (Mundial de Lucha Libre). Nadie sabía eso. Fue una plática que tuve con la familia, con gente cercana a mí, se tomó esa decisión”, señaló el gladiador.