La inédita revelación de Florian Thauvin sobre cómo lo convenció Gignac para firmar por Tigres

Florian Thauvin llegó a Tigres en mayo de 2021 (Foto: Miguel Sierra/EFE)

El futbolista Florian Thauvin mostró su lado más interno para el canal de Youtube de los Tigres de Nuevo León. El francés habló de diferentes temas como su llegada a México, del cómo le ha ido en la ciudad regiomontana; de qué piensa acerca del futbol mexicano y de cómo fue contactado para llegar a los felinos.

En mayo de 2021, Thauvin llegó al conjunto neoleonés. A pesar de su disposición por jugar de titular, no lo ha logrado por diferentes situaciones. El primer obstáculo fueron los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020. Los galos llamaron a André Pierre Gignac y a Florian para reforzar a la selección francesa.

Tras la llegada a México luego de disputar la competencia, ambos futbolistas sufrieron molestias y estuvieron recuperándose de sus lesiones durante algunas semanas. En su primer partido fue expulsado a los pocos minutos de comenzar el cotejo. Después, en otro duelo salió de cambio tras haber sufrido un desgarre muscular. De esa manera ha apoyado al equipo desde el banquillo o desde las gradas.

Florian Thauvin solo ha podido marcar un gol con los Tigres de Nuevo León (Foto: Twitter/@SoyFan10)

El jugador contó sobre cómo se siente en Monterrey: “Me siento bien aquí con mi familia. La gente dice que México es peligroso, pero yo me siento bien. Tengo confianza”, comentó.

Asimismo, el europeo añadió cuál fue la llamada que le hizo tomar la decisión que ahora vive: “Recuerdo que desperté un día y vi mi teléfono. Tenía mensajes de André: llámame. llámame hermano. Lo llamé y me dijo que había hablado con el presidente, que había hablado para que fuera. Me dijo que él sabía que tenía muchas oportunidades, pero que era momento para jugar ahí. Comentó que tenía que darle la confianza”, agregó el delantero.

Aunado a ello, el jugador de 27 años de edad platicó que la decisión final no solo recaía en su persona, sino que su esposa también tenía inflexión en ello: “Me encantó mucho lo que vi en internet. Vi a mi esposa y estaba en el cuarto de mi hijo, le comenté que me había hablado Gignac. Le dije a mi mujer que el club me quería, que quería ir. Ella me tranquilizó, dijo que había clubes muy grandes cerca de Francia que me querían. Pero me vine y la convencí”, sentenció.

Thauvin jugó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con Francia (Foto: Molly Darlington/ REUTERS)

Florian Thavin debutó con el Grenoble Foot 38 de la segunda división francesa. Luego pasó al Bastia y ganó la Ligue 2 de su país y lo nombraron Jugador Joven del Año.

En 2013 fue visto por el Olympique de Marsella y ahí tuvo sus mejores actuaciones. Con Les Minots hizo 80 goles en 250 partidos. Tuvo dos etapas en las que también jugó con el Newcastle United en el intermedio de ese proceso.

Thauvin puede presumir de una medalla de campeón mundial. Hace poco más de tres años fue requerido por Didier Deschamps para ser parte de los 23 convocados a la Copa Mundial de Rusia en 2018. El desenlace ya es el conocido por la selección francesa se coronó como campeón ante Croacia.

Florian Thauvin fue presentado con Tigres el 11 de junio de 2021 (Foto: Daniel Becerril/ REUTERS)

En su paso con los Tigres solo ha podido mover las redes en una ocasión. Pero se espera que al regreso de su lesión pueda demostrarle a Miguel Herrera porqué es el apodado “Champion du Monde”.

Los Tigres están casi instalados en la liguilla del futbol mexicano. Tienen 25 puntos tras haber disputado 16 partidos. Se mantienen cuartos de la tabla general tras haber ganado seis cotejos, empatado siete y perdido tres. De ese modo necesitan ganar su último encuentro ante los Bravos de Juárez.

El duelo representará el regreso de Ricardo Tuca Ferreti, ex estratega de los universitarios de Nuevo León con quien ganaron 5 títulos de liga.

