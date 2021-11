André Marín reventó a Ricardo Peláez: “Ha perdido la dignidad”

Foto: Instagram/@rpl9

Las Chivas continúan dando de qué hablar, ahora en esta ocasión el club Guadalajara causó gran revuelo después de que Ricardo Peláez ratificara a Marcelo Michel Leaño como el director técnico del equipo para el próximo torneo de la Liga MX.

Por medio de un video publicado en las redes sociales oficiales del club, Ricardo Peláez compartió con la afición la continuidad de Michel al frente del Rebaño, en cuanto termine el Grita México Apertura 2021, se le dará continuidad al proyecto de Marcelo en el Clausura 2022.

De inmediato las críticas y opiniones sobre el trabajo de Peláez como director deportivo no tardaron y Peláez fue cuestionado. Diferentes periodistas deportivos arremetieron en contra del ex futbolista de los ochenta y uno de ellos fue André Marín.

Marcelo Michel Leaño será el DT de Chivas para 2022 (Foto: Twitter/@el9ymedio)

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el comentarista deportivo lanzó un incendiario comentario en torno al papel que estaba jugando el director deportivo dentro de la institución, pues apuntó que perdió la credibilidad y lo más grave a consideración de Marín, su dignidad también se vio comprometida.

Marín no tuvo contemplaciones hacia Peláez y publicó el mensaje en redes sociales en el cual lo señaló como alguien carente de verdad.

“Ricardo Peláez ha perdido toda credibilidad y lo más grave es que ha perdido la dignidad”

(Foto: Twitter/@andremarinpuig)

Rápidamente las reacciones en torno a la polémica no se hicieron esperar y diferentes fanáticos de la Liga MX hablaron sobre lo que estaba pasando en Chivas. No sería la primera vez que el comentarista de Fox Sport tunde el trabajo de Ricardo al frente de los rojiblancos.

Anteriormente cuando Amaury Vergara, dueño del club Guadalajara, firmó a Ricardo Peláez en su puesto por tiempo indefinido. El panelista de Fox Sport explicó que durante la gestión del actual director deportivo, las cosas en Chivas no cambiaron y no ocurrió ningún cambio de relevancia.

Así mismo, para Marca Claro, André Marín expuso su opinión sobre el acuerdo entre Amaury y Peláez para dirigir el curso del equipo tapatío. Comentó que no estaba de acuerdo con la decisión de renovar el proyecto del ex futbolista en la directiva; apuntó que el declive del Rebaño era notorio durante la gestión de Peláez y que no se tenían los resultados esperados.

André Marín expuso por qué fue mala idea renovar a Ricardo Peláez y a Marcelo Michel en Chivas (Foto: Archivo)

Las decisiones de Ricardo al mando de Chivas no fueron favorecedoras para los resultados que esperaban, según analizó André Marín. Calificó como erróneas las decisiones de Ricardo al frente de Chivas; desde la elección de entrenador hasta los refuerzos que tuvieron durante el Grita México 2021.

“Me parece que el tiempo que ha estado Peláez en el Guadalajara no ha pasado nada, el equipo ha empeorado y lo peor, se perdió muchísimo dinero. Peláez ya se equivocó con la elección del técnico y Peláez también se equivocó con la elección de los jugadores que se contrataron”, comentó para los micrófonos de Marca Claro.





