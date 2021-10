Selección de Perú dejó fuera de la convocatoria a Santiago Ormeño y causó controversia

Santiago Ormeño decidió representar a la selección peruana por encima de la mexicana. Foto: (Twitter/@TuFPF)

Las eliminatorias mundialistas están por llegar a su fin. La competencia en CONMEBOL es de las más cerradas y los boletos para Catar 2022 se están agotando. De cara a la próxima fecha FIFA, la selección de Perú anunció su convocatoria, la cual destaca por la ausencia de Santiago Ormeño, delantero de León.

El seleccionado peruano enfrentará a Bolivia el próximo 11 de noviembre, al recibirlos en su Estadio Nacional de Lima. Posteriormente, visitarán a Venezuela el 16 del mismo mes, para jugar en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Caracas. Para esta fecha doble, el entrenador Ricardo Gareca hizo una llamado de 28 jugadores, dos menos que la eliminatoria pasada.

El gran ausente fue Paolo Guerrero, delantero insignia de la selección. El hecho de que no aparezca en la convocatoria se atribuye a su lesión de rodilla, problema que acarrea desde hace un año. Asimismo, el artillero no atraviesa su mejor momento futbolístico, pues terminó su contrato con el Internacional de Porto Alegre. Un recambio natural era Ormeño, un ariete que destaca por su juego aéreo y su capacidad física, sin embargo, este no fue considerado por Gareca, hecho que despertó las críticas de los aficionados en redes sociales.

La selección de Perú se ubica en la novena posición de la eliminatoria de CONMEBOL, lo que la deja fuera del mundial de manera momentánea. (Foto: Ernesto Arias/EFE)

Información en desarrollo*