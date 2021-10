Perú se medirá a Bolivia y Venezuela sin los lesionados Guerrero y Flores

Fotografía de archivo en la que se registró al seleccionador del equipo nacional masculino de fútbol de Perú, el argentino Ricardo Gareca. EFE/Ernesto Arias

Lima, 29 oct (EFE).- La selección peruana se medirá en noviembre a Bolivia y Venezuela en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 sin los lesionados Paolo Guerrero y Edison Flores, que se quedaron fuera de una convocatoria donde tampoco están el delantero Santiago Ormeño y el defensa Gustavo Dulanto.

En total son 28 jugadores convocados por el seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, para el envite ante Bolivia, pero solo tres son delanteros, aunque el argentino no cerró la puerta a convocar a nuevos jugadores si se producen lesiones.

El técnico argentino explicó que la ausencia de Ormeño, del León mexicano, se debe a que no tiene continuidad en su equipo, e incluso prefiere que Jefferson Farfán, que acaba de cumplir 37 años, entre en el segundo tiempo porque, pese a sus lesiones y problemas físicos recurrentes, tiene más minutos de juego.

Sobre Farfán, Gareca prefirió no opinar sobre la reciente fiesta de cumpleaños donde se le apreciaba al jugador saltarse varios protocolos contra el covid-19.

Acerca de Dulanto, del Sheriff moldavo, el seleccionador de Perú reconoció que "un jugador que de pronto gana el Bernabpéu al Real Madrid en la Liga de Campeones merece ser destacado y merece ser considerado".

"Y está considerado por nosotros, pero en el momento de hacer la lista, hay que ver a quién dejamos. En este caso dejamos afuera también a Anderson Santamaría, y no crean que ha sido fácil, porque él ha sido titular hasta hace poco", manifestó.

Asimismo, Gareca confió en poder contar de nuevo sobre la cancha con André Carrillo, del Al Hilal saudí, quien se perdió los tres últimos encuentros de eliminatorias por una fisura en la parte baja de la espalda.

El técnico argentino también reiteró su convicción en que Perú aún tiene al alcance la clasificación para el Mundial, pese a marchar en la penúltima posición de la clasificación con 11 puntos, a cinco unidades de la quinta plaza, cuando falta seis fechas por disputarse.

"Sigo teniendo la misma fe y la misma convicción. Para mí un campeonato tiene distintas fases: el inicio, el promedio y el final. Si bien los tres ítems son importantes, creo mucho en el final en base a la experiencia que tengo. Cuando me tocó ganar campeonatos o lograr objetivos, los he ganado por un sprint final", dijo Gareca.

"Siempre fui de la idea de que, mientras los números den, hay que pelearla y tener fe y confianza. Nunca damos nada por terminado. Esa ha sido mi mentalidad siempre como técnico", agregó.

El seleccionador recordó las numerosas dificultades que Perú ha atravesado en estas eliminatorias, con cuantiosas lesiones de los jugadores que lograron hace cuatro años la histórica clasificación para Rusia 2018.

"En la eliminatoria no ha tenido el arranque deseado, pero siempre hacemos frente a las adversidades, porque los muchachos siempre responden. Estamos convencidos de eso y, pese a no tener los puntos que quisiéramos, creemos que todavía estamos a tiempo de poder recuperarnos", sentenció.

En ese sentido, Gareca negó que se le haya pasado por la cabeza perder el cargo, tras ser preguntado por unas recientes declaraciones del director deportivo de la selección peruana, Juan Carlos Oblitas, quien comentó que "flaqueó" en un momento de estas eliminatorias.

"Con tantos años al frente de una selección y haber vivido emociones tan fuertes, aflora el sentimiento y lo que menos quiere uno es hacerle daño a la selección, pero no por que tengamos intención de dar un paso al costado, sino por facilitarle el trabajo a la gente que toma decisiones", señaló el preparador.

"De parte mía es inflexible la determinación de seguir, y de parte nuestra siempre va a estar la intención de terminar el contrato. Lo único que hemos flaqueado es querer lo mejor para Perú, pero nunca se me ha pasado por la cabeza dejar el cargo", concluyó.

Los 28 jugadores convocados por Perú son los siguientes:

Porteros: Pedro Gallese (Orlando City-USA), José Carvallo (Universitario) y Carlos Cáceda (Melgar).

Defensas: Luis Advíncula (Boca Juniors-ARG), Jhilmar Lora (Sporting Cristal), Aldo Corzo (Universitario), Miguel Araujo (Emmen-NED), Luis Abram (Granada-ESP), Christian Ramos (César Vallejo), Carlos Zambrano (Boca Juniors-ARG), Alexander Callens (New York City-USA), Miguel Trauco (Saint Étienne-FRA), Marcos López (San José Earthquakes-USA) y Nilson Loyola (Sporting Cristal).

Centrocampistas: Renato Tapia (Celta de Vigo-ESP), Wilder Cartagena (Al Ittihad Kalba-EAU), Pedro Aquino (América-MEX), Yoshimar Yotún (Cruz Azul-MEX), Christopher Gonzáles (Sporting Cristal), Horacio Calcaterra (Sporting Cristal), Sergio Peña (Malmoe-SUE), Christian Cueva (Al Fateh-SAU), Raziel García (Cienciano), André Carrillo (Al Hilal-SAU) y Gabriel Costa (Colo Colo-CHI).

Delanteros: Gianluca Lapadula (Benevento-ITA), Jefferson Farfán (Alianza Lima) y Álex Valera (Universitario).