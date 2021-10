El motivo por el que a la WWE le molestaba la narración de Javier Sahagún

(Foto: Twitter/@quientendencia)

La lucha libre se ha consolidado como uno de los deportes y rasgos culturales más significativos en México, país donde tuvo su origen. A pesar de contar con dos importantes empresas, en la primera década del siglo XX se introdujo a la televisión abierta nacional la transmisión de la World Wrestling Entertainment (WWE). Los encargados de la narración en Televisa Deportes fueron Jorge Pietrasanta y Javier Sahagún, aunque su estilo incomodó a los directivos de la empresa en Estados Unidos.

De acuerdo con Raúl Sarmiento, compañero cercano de los dos narradores, la consigna de la WWE fue hacer un espectáculo del deporte del pancracio. Tanto Pietrasanta como Sahagún se tomaron muy en serio el objetivo y, a través de sus voces, llevaron al extremo del show las escenas protagonizadas por referentes como John Cena, Randy Orton, Batista y Triple H.

“Ya no era la lucha ya era un show y muy bien llevado. Todavía recuerdo que Jorge Pietrasanta y Javier Sahagún hacían un verdadero show, al grado que molestaba a la gente de Estados Unidos. Que no querían que ellos narraran porque distorsionaban. Pero es que si la narraban como en Estados Unidos, no iba a pegar, porque no tenía la chispa”, comentó durante una entrevista a Más Lucha.

Javier Sahagún se caracterizó por la peculiar narración que realizaba durante las entradas de Randy Orton al ring





