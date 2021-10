La vez que Raúl Orvañanos traicionó a José Ramón Fernández por otra televisora

Recientemente Raúl Orvañanos confesó su intención por dejar el cronismo deportivo en los próximos días (Foto: Twitter/@zonarayada)

Recientemente Raúl Orvañanos confesó su intención por dejar el cronismo deportivo en los próximos días y dentro de su trayectoria destacan las dos televisoras más emblemáticas del país: Televisa y TV Azteca (antes Imevisión).

A lo largo de su experiencia profesional destaca que tuvo un paso por el canal que formó José Ramón Fernández. Antes de la creación de Azteca Deportes y la privatización de Imevisión, Raúl trabajó en la empresa Imevisión y dio sus primeros pasos en la televisora.

Poco a poco Raúl se convirtió en las figuras importantes del equipo de Fernández y de ser reportero pasó a ser uno de los cronistas de los partidos de los equipos de la Liga MX.

José Ramón Fernández trabajó en Imevisión (IG: joseramonfernandeza)

Pero a pesar de su profesionalismo y el lugar que logró obtener, decidió dejar la cadena para irse a otras que competían directamente con la empresa deportiva que forjó José Ramón. En entrevista para el canal de Toño de Valdez, contó lo que lo orilló a renunciar.

Sorprendió que el motivo que lo llevó a tomar esa decisión se trató de aquella persona que fue su guía en el inicio, la relación con José Ramón le generó incomodidad y decidió renunciar. En la final de la década de los 90 entre Pumas contra América, el cronista decidió informarle sobre su decisión.

Poco después del juego recordado como el Tucanazo, terminó su última narración al lado de Joserra. “El partido Pumas-América, cuando mete el gol Tuca, ese fue el último partido que transmití en Imevisión. Ese día le dije a José Ramón: ‘Me voy a Cablevisión’; por cierto, no le gustó, pero la decisión estaba tomada”, recordó.

José Ramón y su equipo de cronistas deportivos solían liderar las transmisiones de Mundiales y Juegos Olímpicos en México (IG: joseramonfernandeza)

Añadió que una vez terminada la transmisión, le pidió hablar unos minutos en privado con José Ramón. Y a pesar de que le ofreció un aumento, Orvañanos prefirió dejar el canal.

“Bajamos en Ciudad Universitaria y le digo: ‘Puedo hablar un segundo contigo’, ‘Sí, cómo no’. Le digo: ‘Ya me voy’, pregunta ‘¿A dónde?’, ‘a Cablevisión’, ‘¿por qué?’, ‘Porque ya no quiero trabajar aquí’, ‘¿quieres dinero?’”, contó.

El dinero no era lo que le interesaba a Orvañanos, sino la armonía del trabajó y decidió abandonar a José Ramón y partió a otra empresa. Posteriormente se unió a Televisa.

Raúl Orvañanos confesó que su retiro del cronismo deportivo está cerca

Raúl Orvañanos traicionó a José Ramón Fernández (Foto: Instagram/@enriquebermudez_)

En el periodismo deportivo existen diferentes figuras legendarias y una de ellas es Raúl Orvañanos. Con más de 40 años de carrera al frente de los micrófonos, el ex futbolista habló de un posible retiro definitivo de los reflectores de la televisión deportiva.

Después de su paso por tres diferentes empresas como Imevisión (hoy TV Azteca), Televisa y actualmente Fox Sports, el panelista de 74 años manifestó su intención de dejar su profesión para dedicarle tiempo a la familia. En entrevista para el canal de YouTube Apuntes de Rabona se sinceró sobre su futuro.

Argumentó que a pesar de que se siente en óptimas condiciones de continuar ejerciendo su labor, consideró que el tiempo le está marcando una pauta para despedirse del periodismo deportivo. Solo está a la espera de una señal que le indique el momento adecuado para dejar la carrera que inició desde la década de los setenta.

Hizo hincapié en el tiempo que ha invertido en el periodismo deportivo (Foto: YouTube/@Apuntes de Rabona)

“Cada vez está más cerca mi retiro, es una realidad, pese a que me siento entero. Habrá una señal que me llegue para decir ‘Hasta aquí llegaste’ y entonces me dedicaré a mi gente”

Hizo hincapié en el tiempo que ha invertido en el periodismo deportivo, en consecuencia ha pasado poco tiempo con su familia, pues cada evento deportivo se lleva a cabo los fines de semana, mismos días que las familias acostumbran a reunirse.

“Desde mis 18 años a la fecha no he parado, nunca he tenido fines de semana y tu gente necesita tiempo, pero siempre agradecido porque por el futbol y la narración he conocido el mundo”, detalló.

SEGUIR LEYENDO: