El encuentro de Kylian Mbappé con Tigres Femenil que presumieron en redes

“Perdona a quienes le besan los pies”: Fernández de Cevallos estalló contra AMLO por caso Rosario Robles

El ex candidato a la Presidencia de la República explicó que no le fue sorpresivo que no hayan concedido libertad condicional a Robles Berlanga, debido al rompimiento de la relación que se presentó entre la ex funcionaria y el presidente