El duelo con Chris Paul y un “no look pass” que cautivó: Campazzo y los Denver Nuggets ganaron en el inicio de la NBA

Además del estreno de Leandro Bolmaro, que se convirtió en el argentino más joven en jugar en la NBA en lo que fue la victoria de los Minnesota Timberwolves, el otro que vio acción en el segundo día de la fase regular de la mejor liga de básquet del mundo fue otro cordobés. Facundo Campazzo arrancó su segunda temporada con un gran aporte en la defensa de unos Denver Nuggets que le ganaron a los subcampeones Phoenix Suns por 110-98.

Fue una noche particular para el base cordobés. Fue protagonista de grandes acciones defensivas, pero al mismo tiempo, no pudo ser factor en su producción individual en el ataque. No sumó puntos -terminó con 0/3 en tiros de campo-, pero sí aportó en los pases gol: repartió 4 asistencias. Además, sumó 3 rebotes y dos robos de balón en 19.34 minutos.

Michael Malone eligió a Monte Morris como el base titular de Denver, que se mostró en buena forma y se quedó con el primer cuarto (26-20). Ya en el segundo período, que coincidió con el ingreso de Campazzo como conductor de la segunda escuadra de los Nuggets, Phoenix se hizo dueño del partido, ganó el parcial por 13 puntos y se fue arriba en la primera mitad (58-51).

Campazzo jugó casi 20 minutos en el triunfo de los Nuggets ante Phoenix (AFP)

En lo que fue su primer ingreso al campo de los Suns, el base de la selección argentina generó una falta en ataque de Nader y repartió un par de asistencias para los triples del veterano Jeff Green, nuevo integrante de la franquicia, y de Dozier. También tuvo su primer mano a mano con Chris Paul, uno de los mejores conductores de la NBA y contra quien sufrió en sus duelos en la primera temporada. En ese primer cruce, el cordobés lo asfixió en una jugada cerca del aro con su presión física.

Ya en la segunda mitad del partido, Facundo fue a la cancha en la parte final del tercer cuarto y provocó una pérdida del rival que se convirtió en un contraataque de los Nuggets. Y en los segundos finales del parcial recuperó la pelota para la franquicia de Colorado en un saque de banda de los locales: Payne no soportó que Campazzo lo encime y le puso el codo en el pecho, lo que terminó con falta ofensiva del jugador de Phoenix.

Para el comienzo del último período, el entrenador Malone dejó al argentino en cancha y este volvió a ganarle el duelo a una de las estrellas de los Suns. Paul intentó hacer un pase en ofensiva que Campazzo detectó. Frustrado, el N° 3 de Phoenix cortó a Facundo con una infracción. Automáticamente, todo el banco de suplentes de Denver se levantó para aplaudir al cordobés.

Campazzo y su agresividad en defensa fueron factor en la victoria de Denver (AFP)

Y cuando promediaba el parcial definitivo, el 7 de Denver ejecutó su mejor acción en ataque de la velada: tomó el rebote en su aro, corrió la cancha con el gigante Nikola Jokic a la par. ¿Qué hizo Campazzo? Ejecutó un “no look pass” para el serbio, que definió con sutileza en la canasta. El elegido como Jugador Más Valioso de la última temporada de la NBA fue el máximo anotador en la visita: sumó 27 puntos y 13 rebotes con un 13-22 de campo en los casi 35 minutos que vio acción.

Además de Jokic, en los Nuggets también se destacaron Will Barton (20 puntos y un 8-14 de campo) y Michael Porter Jr, que se mostró más contenido en ataque y pudo aportar en varias facetas del juego (15 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias).

Otra de las notas salientes del encuentro para Denver fue la gran segunda mitad defensiva: sólo le permitieron a Phoenix anotar 40 puntos en los segundos 24 minutos de juego y 16 en el período final. En ese aspecto, Campazzo fue una de las banderas que acompañó la tarea grupal. El calendario para los Nuggets marca que su segunda presentación será este viernes cuando, en el Ball Arena, reciban a los San Antonio Spurs.

SEGUIR LEYENDO: