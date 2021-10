Ronaldo Cisneros y el problema cardíaco que pudo terminar con su carrera

Ronaldo Cisneros selló el triunfo de Chivas. (Foto: Twitter/@chivas)

Chivas venció 2-0 a Toluca en un resultado vital de cara al cierre del torneo. El segundo tanto corrió a cargo de Ronaldo Cisneros, que en sus propias palabras dice vivir “una segunda oportunidad”. En junio se le detectó un mal cardíaco que pudo poner fin a su carrera como futbolista. Después de diversos estudios, los médicos le dieron luz verde para continuar con su carrera.

En conferencia de prensa posterior a la victoria ante los Diablos, el delantero relató cómo vivió esos momentos y la forma en la que se enteró de que podía seguir jugando al futbol. “Fue un proceso complicado. Para mí, para mi familia, fue una noticia complicada el que me hayan dicho que no podía volver a jugar. Fueron tres semanas de incertidumbre. Todos los estudios salieron bien, me dijeron que no tenía ningún problema. Me dejó muy tranquilo”, recordó.

Cisneros se dijo agradecido con sus compañeros y destacó la importancia que tuvo el apoyo grupal para superar el momento más complicado que ha vivido, según dice, a nivel deportivo y también personal. El canterano de Santos Laguna recordó que la detección del problema retrasó su integración al equipo. De a poco, se ha adaptado a la dinámica de trabajo. “Empecé tarde la pretemporada. Siempre al servicio del equipo. El futbolista siempre quiere jugar. El técnico siempre decide lo mejor para el equipo”.

“Lo que mas agradezco el día de hoy es pisar una cancha de Primera División”, mencionó en referencia al problema que pudo acabar con sus días como jugador

Cisneros llegó a Chivas en 2017 pero ha batallado para hacerse de un sitio. (Foto: Twitter/@RonaldoCM97)

Con la autorización médica, Ronaldo se centró en hacerse de un sitio en el equipo estelar, tras haber sido relegado al Tapatío de la Liga de Expansión. Ahora, con el gol ante Toluca, el ariete dice haber asumido un compromiso colectivo con el fin de pelear por lo más alto. “Es muy fácil pensar todo lo negativo. Y hoy la verdad que me felicitaron todos mis compañeros. Lo que más me repetían era ‘te lo mereces’. Triunfar aquí en Chivas es un sueño. Ojalá el punto alto sea el campeonato”.

La noticia del mal cardíaco le descolocó de manera inevitable, pero encontró refugio en el propio equipo. “Lo que hice después de salir de la clínica fue ir al club, con mis compañeros a que supieran lo que estaba viviendo. Me dieron esa fortaleza para tener esperanza. No se lo deseo a nadie, pero estas situaciones te hacen agradecer lo que nosotros como futbolistas vivimos día a día”.

La conferencia inicialmente era del entrenador, Marcelo Michel Leaño, pero fue el mismo timonel el que invitó a Cisneros para que respondiera las preguntas de los reporteros. El triunfo la otorga oxígeno a la gestión de Leaño que todavía no había conseguido ganar desde que comenzó su interinato, hace tres semanas, contra el América.

Marcelo Michel Leaño ganó el primer partido de se segundo interinato. (Foto: Twitter@betogarciaaspe8)

Además de empatar sin goles en el Clásico Nacional, el Rebaño había acumulado dos caídas ante Querétaro y Atlas. El receso por Fecha FIFA permitió al joven estratega tener un tiempo de trabajo más amplio con el plantel casi completo (salvo las ausencias por convocatoria de Alexis Vega y Uriel Antuna). En un amistoso disputado en Estados Unidos, los rojiblancos vencieron al León por 2-0.

“Estoy ante un grupo de jugadores altamente comprometidos. Nos vamos orgullosos de ellos. Hoy mostramos que la fortaleza está en el equipo. Estos tres puntos nos deben de servir para trabajar con mucha humildad”, mencionó Leaño sobre el rendimiento de sus pupilos. La próxima jornada el chiverío se enfrentará a Tijuana.

