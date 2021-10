Quién fue el periodista que golpeó a José Ramón Fernández por llamarlo “alcohólico y sidoso”

José Ramón Fernández fue agredido en Francia 98. (Foto: Captura de YouTube ESPN)

José Ramón Fernández es uno de los comentaristas deportivos más polémicos de todos los tiempos. Su voz siempre resuena con fuerza y genera un impacto imposible de ignorar; sin embargo, hubo una ocasión en las que sus palabras le costaron muy caro, a tal grado que sufrió una agresión física.

En una entrevista concedida al canal de YouTube Gol y Puerta, Ignacio Suárez contó la forma en la que se gestó el incidente y por qué decidió golpear a Joserra. Todo comenzó cuando TV Azteca incursionó en el futbol mexicano a través de la compra del Veracruz. El Fantasma, quien en aquel entonces trabajaba en Televisa, criticó a los Tiburones por el descenso que padecieron, y mandó una indirecta a José Ramón:

“Yo me acuerdo que dijeron que iba a ser matagigantes. Le di con todo, hice pedazos al Veracruz”, recordó Suárez sobre le caída del Tibu a la división de plata en 1997.

La respuesta de Fernández no se hizo esperar. En el programa estrella de aquella época, Joserra se fue con todo contra el Fantasma. “A las seis de la tarde en DeporTV me dedicó veinte minutos José Ramón Fernández. Me dijo sidoso, alcohólico, me dijo de todo. Veinte minutos diciéndome de todo. Lo del alcohólico a lo mejor, pero todo lo demás...”, destacó sobre el origen de la pelea.

Ignacio "Fantasma" Suárez ha forjado una larga carrera en los medios. (Foto: Facebook/Fantasma Suarez)

Suárez dejó enfriar el momento, a pesar de que Alejandro Burillo, jerarca de Televisa en la época, quiso demandar a José Ramón, pero jamás olvidó lo sucedido y todo estalló en el Mundial de Francia 98. Ambos periodistas se hospedaron en el mismo hotel y ahí el encuentro resultó inevitable. “Voy bajando y de repente veo que llega toda la comitiva de Azteca. Llega Rafa Puente, Gómez Junco, Francisco Javier González, André Marín y José Ramón.”

“Me le acerco y lo agarro del poquito pelo que tenía, lo pepeno, y le digo: “¿Sabes quién me pegó el sida? Tu chingada madre, cabrón”, recordó el Fantasma sobre aquella pelea en Francia

José Ramón no pudo hacer más que pedirle al periodista que se tranquilizara, según relata el Fantasma. “(Me decía) Suárez, por favor, tranquilo. Rafa Puente trabajaba conmigo en la radio, me llevaba bien con él, hizo como que no veía. Gómez Junco también”.

Además recordó que el único de los compañeros de Joserra que trató de interceder por él fue André Marín, quien pensó que se trataba de un pleito de televisoras. En el incidente también estuvo presente Juan Pablo Fernández, hijo de José Ramón. “André Marín me jala también. (Le digo) entonces tú por él”.

“Estaba su hijo, Juan Pablo, que después nos hicimos grandes amigos. A ver dímelo, dime lo que me dijiste hace cuatro años. No te da pena”, mencionó sobre los instantes finales de la riña.

André Marín defendió a José Ramón en aquella pelea. (Foto: IG/andremarinpuig)

Suárez recibió la amenaza de perderse el Mundial. “Se armó un pinche escándalo. Llegó Jessie Espinoza, hermana de Pepe. Me dijo: Te vamos a acusar y te vamos a quitar su acreditación. Se hizo un lío con el enfrentamiento que tuve con José Ramón”. No fue todo lo que vivió Joserra en ese mundial, pues de acuerdo con Suárez, también Carlos Reinoso encaró y agredió al comunicador.

A pesar del antecedente, el Fantasma y José Ramón limaron asperezas con el tiempo y forjaron una relación de respeto que desembocó en la llegada de Suárez a ESPN de la mano de su otrora rival. “Después con el tiempo se te olvida. Hicimos después una gran relación. De hecho él mi invita a trabajar en ESPN. Son cosas de anécdotas que quedan″.

SEGUIR LEYENDO: